Кабмін опублікував постанову про тарифи на електроенергію для населення з 1 жовтня

Обновлено: Август 17, 2021. Тэги: , , ,

Кабмін опублікував постанову про тарифи на електроенергію для населення з 1 жовтня

Кабінет міністрів  опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення та низки інших споживачів, які діятимуть з 1 жовтня.

Постанова № 859 від 11 серпня 2021 року опублікована на сайті Уряду 16 серпня.

Згідно з документом, кабмін зафіксував ціну електроенергії для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт-год при обсязі споживання не більше 250 кВт-год на місяць включно з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

При цьому для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні чинного до цього тарифу в 1,68 грн за кВт-год за весь обсяг споживання.

Уряд закріпив тариф в 1,68 грн за кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, що розраховуються за електроенергію за загальним лічильником в частині споживання електроенергії фізичними особами для власних потреб, виключаючи професійну та господарську діяльність.

Тариф у розмірі 1,68 грн за кВт-год був закріплений за дачними та дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами на технічні цілі та освітлення території.

Раніше «Термінал» писав, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць, буде знижено до 1,44 грн за кВт/год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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