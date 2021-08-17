Кабмін опублікував постанову про тарифи на електроенергію для населення з 1 жовтня

Кабінет міністрів опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення та низки інших споживачів, які діятимуть з 1 жовтня.

Постанова № 859 від 11 серпня 2021 року опублікована на сайті Уряду 16 серпня.

Згідно з документом, кабмін зафіксував ціну електроенергії для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт-год при обсязі споживання не більше 250 кВт-год на місяць включно з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

При цьому для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні чинного до цього тарифу в 1,68 грн за кВт-год за весь обсяг споживання.

Уряд закріпив тариф в 1,68 грн за кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, що розраховуються за електроенергію за загальним лічильником в частині споживання електроенергії фізичними особами для власних потреб, виключаючи професійну та господарську діяльність.

Тариф у розмірі 1,68 грн за кВт-год був закріплений за дачними та дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами на технічні цілі та освітлення території.

Раніше «Термінал» писав, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць, буде знижено до 1,44 грн за кВт/год.

