У Міненерго відбулася нарада щодо підготовки до опалювального сезону

Сьогодні під головуванням першого заступника міністра Юрія Власенка та за участі профільного заступника Олексія Куракова відбулася чергова селекторна нарада щодо підготовки теплової генерації до осінньо-зимового періоду та стану накопичення запасів вугілля.

Повідомляє Міненерго.

«Ми проаналізували прогнозну структуру виробництва електричної енергії та обсягів постачання вугільної продукції. За базовим сценарієм проходження ОЗП передбачається збільшення обсягів виробництва на ТЕС на 600 млн кВтгод, або на 4%. Зараз необхідно нарощувати обсяги постачання вугілля, в першу чергу – за рахунок власного вуглевидобутку» — зазначив Юрій Власенко.

Учасники обговорили поточну ситуацію і відзначили, що зараз немає проблеми з відвантаженням вугілля. Є відставання від планів накопичення, пов’язане з фінансовою незбалансованістю компаній, що викликана літньою кризою на ринку електроенергії, але компанії планують поступово нарощувати імпорт вугілля.

«Компанії теплової генерації і вуглевидобувні підприємства мають актуалізувати свої плани відповідно до реальних можливостей, а також відзвітувати щодо виконання плану за минулий місяць та надати інформацію для аналізу до міністерства» — зазначив Олексій Кураков.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго готуються до випробувань енергосистеми України в ізольованому режимі.