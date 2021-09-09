Рубрика | Официоз, Украина

У Міненерго відбулася нарада щодо підготовки до опалювального сезону

Обновлено: Сентябрь 09, 2021. Тэги: , ,

У Міненерго відбулася нарада щодо підготовки до опалювального сезону

Сьогодні під головуванням першого заступника міністра Юрія Власенка та за участі профільного заступника Олексія Куракова відбулася чергова селекторна нарада щодо підготовки теплової генерації до осінньо-зимового періоду та стану накопичення запасів вугілля.

Повідомляє Міненерго.

«Ми проаналізували прогнозну структуру виробництва електричної енергії та обсягів постачання вугільної продукції. За базовим сценарієм проходження ОЗП передбачається збільшення обсягів виробництва на ТЕС на 600 млн кВтгод, або на 4%. Зараз необхідно нарощувати обсяги постачання вугілля, в першу чергу – за рахунок власного вуглевидобутку» — зазначив Юрій Власенко.

Учасники обговорили поточну ситуацію і відзначили, що зараз немає проблеми з відвантаженням вугілля. Є відставання від планів накопичення, пов’язане з фінансовою незбалансованістю компаній, що викликана літньою кризою на ринку електроенергії, але компанії планують поступово нарощувати імпорт вугілля.

«Компанії теплової генерації і вуглевидобувні підприємства мають актуалізувати свої плани відповідно до реальних можливостей, а також відзвітувати щодо виконання плану за минулий місяць та надати інформацію для аналізу до міністерства» — зазначив Олексій Кураков.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго готуються до випробувань енергосистеми України в ізольованому режимі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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