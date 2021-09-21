ТЕС недовиконали прогнозний баланс у вересні на 20%

Обновлено: Сентябрь 21, 2021. Тэги: ,

ТЕС недовиконали прогнозний баланс у вересні на 20%

Упродовж 1-19 вересня теплові електростанції виробили 1,595 млрд кВт-год. електроенергії, що 20% менше, ніж передбачає прогнозний баланс електроенергії.

Про це йдеться у звіті ПрАТ НЕК «Укренерго».

«Виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем збільшилося на 8% до 609,5 млн кВт-год. Причиною цього є зменшення виробництва інших видів генерації (ВДЕ на 23,5%, ТЕЦ — на 4%, АЕС — на 0,1%) та збільшення споживання (+0,6%). Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем збільшилася з 22% до 24%», — йдеться у повідомленні.

Станом на 20 вересня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебувало 3 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ потужністю 750 МВт. Крім цього, через відсутність палива не можуть працювати 15 блоків ТЕС та ТЕЦ потужністю 6 ГВт. На складах ТЕС продовжує покращуватися ситуація з накопиченням вугілля. Однак, запаси на складах залишаються надзвичайно низькими.

«Станом на ранок 20 вересня на складах ТЕС знаходиться 852,6 тис. тонн вугілля, що на 15,5% більше, ніж на ранок 1 вересня (738,3 тис. тонн). Зокрема, запаси газового вугілля зросли на 28,1% до 639,2 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля — навпаки зменшилися на 10,9% до 213,4 тис. тонн. За останні 10 днів середньодобові поставки вугілля склали 54,4 тис. тонн, тоді як витрата — 49,4 тис. тонн», — додали в «Укренерго».

Читайте в «Терміналі», Укренерго перейшло в управління Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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