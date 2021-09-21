ТЕС недовиконали прогнозний баланс у вересні на 20%

Упродовж 1-19 вересня теплові електростанції виробили 1,595 млрд кВт-год. електроенергії, що 20% менше, ніж передбачає прогнозний баланс електроенергії.

Про це йдеться у звіті ПрАТ НЕК «Укренерго».

«Виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем збільшилося на 8% до 609,5 млн кВт-год. Причиною цього є зменшення виробництва інших видів генерації (ВДЕ на 23,5%, ТЕЦ — на 4%, АЕС — на 0,1%) та збільшення споживання (+0,6%). Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем збільшилася з 22% до 24%», — йдеться у повідомленні.

Станом на 20 вересня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебувало 3 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ потужністю 750 МВт. Крім цього, через відсутність палива не можуть працювати 15 блоків ТЕС та ТЕЦ потужністю 6 ГВт. На складах ТЕС продовжує покращуватися ситуація з накопиченням вугілля. Однак, запаси на складах залишаються надзвичайно низькими.

«Станом на ранок 20 вересня на складах ТЕС знаходиться 852,6 тис. тонн вугілля, що на 15,5% більше, ніж на ранок 1 вересня (738,3 тис. тонн). Зокрема, запаси газового вугілля зросли на 28,1% до 639,2 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля — навпаки зменшилися на 10,9% до 213,4 тис. тонн. За останні 10 днів середньодобові поставки вугілля склали 54,4 тис. тонн, тоді як витрата — 49,4 тис. тонн», — додали в «Укренерго».

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