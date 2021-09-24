Міненерго заявило про недостатню кількість напіввагонів для перевезення вугілля

Заступник міністра енергетики Олексій Кураков провів нараду щодо стану виконання завдань з видобутку та відвантаження вугільної продукції для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022.

Повідомляє Міненерго.

У нараді взяли участь представники Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці, керівництво компаній теплової генерації, вуглевидобувних підприємств та збагачувальних фабрик.

Учасники обговорили ситуацію із видобутком та постачанням вугілля на теплові електростанції.

«На сьогодні складна ситуація з доставкою вугілля, оскільки Укрзалізниця систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств та збагачувальних фабрик із забезпечення напіввагонами. Розраховуємо, що ця проблема буде вирішена вже найближчим часом. Адже від цього залежить стабільне проходження опалювального сезону, який невдовзі розпочнеться», — наголосив Олексій Кураков.

Представники Укрзалізниці запевнили, що докладуть максимум зусиль, щоб збільшити кількість напіввагонів для доставки вугілля.

Крім того, за пропозицією Міненерго, вуглевидобувні підприємства і компанії теплової генерації мають оновити планові показники щодо постачання та накопичення вугілля, враховуючи поточний стан.

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