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Міненерго заявило про недостатню кількість напіввагонів для перевезення вугілля

Обновлено: Сентябрь 24, 2021. Тэги: , , ,

Міненерго заявило про недостатню кількість напіввагонів для перевезення вугілля

Заступник міністра енергетики Олексій Кураков провів нараду щодо стану виконання завдань з видобутку та відвантаження вугільної продукції для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022.

Повідомляє Міненерго.

У нараді взяли участь представники Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці, керівництво компаній теплової генерації, вуглевидобувних підприємств та збагачувальних фабрик.

Учасники обговорили ситуацію із видобутком та постачанням вугілля на теплові електростанції.

«На сьогодні складна ситуація з доставкою вугілля, оскільки Укрзалізниця систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств та збагачувальних фабрик із забезпечення напіввагонами. Розраховуємо, що ця проблема буде вирішена вже найближчим часом. Адже від цього залежить стабільне проходження опалювального сезону, який невдовзі розпочнеться», — наголосив Олексій Кураков.

Представники Укрзалізниці запевнили, що докладуть максимум зусиль, щоб збільшити кількість напіввагонів для доставки вугілля.

 Крім того, за пропозицією Міненерго, вуглевидобувні підприємства і компанії теплової генерації мають оновити планові показники щодо постачання та накопичення вугілля, враховуючи поточний стан.

Читайте у Терміналі: Міненерго звернулося до депутатів щодо виділення 2,1 млрд грн на зарплати шахтарям.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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