Угорщина планує підписати з Газпромом контракт на 15 років

27 вересня до Будапешта планує приїхати керівник правління «Газпрому» Олексій Міллер для підписання довгострокового контракту на поставки російського газу в Угорщину.

Про це заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто, пише Прайм.

«Міллер приїде в понеділок (27-09) і підпише довгостроковий контракт щодо газу», — сказав Сийярто.

За його словами, мова йде про контракт з «Газпромом» на поставку до Угорщини 4,5 мільярда кубометрів газу на рік протягом упродовж наступних 15 років.

«Починаючи з 1 жовтня, угоду терміном на 15 років вступить в силу. Протягом 15 років 4,5 мільярда кубічних метрів газу будуть поставлятися щорічно двома маршрутами: через Австрію і через Сербію», — сказав глава дипломатичного відомства Угорщини.

Читайте в «Терміналі», газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, а також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа». Про це свідчать підсумки аукціонів бронювання на жовтень.