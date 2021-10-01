Ціна на газ досягла рекордних $1200 за тис куб

Ціна найближчого (листопадового) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures уранці в п’ятницю сягнула EUR100 за МВт/год, або $1197 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі.

Загалом за вересень середнє значення контракту «на день наперед» на хабі TTF у Нідерландах — головному газовому майданчику Європи — становило $759 за тисячу кубометрів.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (газопроводами і в скрапленому вигляді) змушена конкурувати за СПГ із преміальним ринком Азії.

Увечері в четвер ф’ючерс на азійський спотовий СПГ-індекс JKM Platts додав ще $39 і сягнув $1110 за тисячу кубометрів. З відкриттям торгів у Європі це автоматично підштовхує котирування до нових максимумів.

Котирування на газ у Європі останнім часом нерозривно позначаються на цінах на акції «Газпрому».

«Термінал» писав, вартість ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів вівторка досягла історичного максимуму, перевищивши 1000 доларів за тисячу кубометрів.

