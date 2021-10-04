Британській військові почали допомагати доставляти пальне на АЗС, оскільки країна має проблеми з постачанням пального через брак водіїв бензовозів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky News.

Близько 200 військовослужбовців, половина з яких водії, розгорнули в рамках операції «Ескалін», щоб збільшити кількість водіїв.

Більшість військовослужбовців працюють в Лондоні і на південному сході Англії, де зберігається найгостріша нестача. Багато з них пройшли навчання в компанії Hoyer, що займається нафтовою логістикою.

Британський уряд критикували за те, що він не відправив військових раніше, після того, як після повідомлень про скорочення поставок палива на заправках виникла хвиля панічних закупок.

«Ми тісно співпрацюємо з галуззю, щоб допомогти збільшити запаси палива, і є ознаки поліпшення середніх запасів на АЗС по всій Великій Британії, при цьому попит продовжує стабілізуватися.

Читайте в «Терміналі», ситуація з нестачею палива на автозаправних станціях по всій Британії стабілізується.

