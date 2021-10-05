В ЄС хочуть від’єднати ціни на електроенергію від цін на газ

Обновлено: Октябрь 05, 2021. Тэги: , ,

В ЄС хочуть від’єднати ціни на електроенергію від цін на газ

Лідери Європейського Союзу у жовтні обговорюватимуть ідею створення стратегічного запасу газу ЄС та від’єднання цін на електроенергію від цін на газ.

Про це 5 жовтня заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.

«Стрибок цін на електроенергію для європейських споживачів був головним чином результатом набагато дорожчого газу, оскільки світовий попит піднявся, але ключові європейські постачальники газу, такі як Росія, не збільшили пропозиції», — заявила голова ЄК.

«Щодо газу, то ми сильно залежимо від імпорту — 90% газу імпортується. У всьому світі економіка зростає, тому попит зростає, але пропозиція відповідно не зростає. Ми дуже вдячні, що Норвегія збільшує виробництво, проте, схоже, це не так у Росії «, — сказала голова Європейської комісії.

Вона повідомила, що кроки з від’єднання ціни на електроенергію від цін на газ, а також ідея створення стратегічного запасу газу ЄС будуть предметом обговорення саміту ЄС 21-22 жовтня.

Вона також наголосила, що ЄС повинен інвестувати у відновлювані джерела енергії, оскільки це зробить його незалежним від імпорту та стабілізує ціни.

«У короткостроковій перспективі ми будемо обговорювати це в Європейській раді сьогодні ввечері і за два тижні на офіційному саміті: що робити зі зберіганням, стратегічним резервом. І ми подивимось на загальний склад цін на ринку електроенергії, тому що, якщо ціни на електроенергію високі, це через високі ціни на газ, і ми повинні подивитися на можливість роз’єднання на ринку, тому що у нас набагато дешевша енергія з відновлюваних джерел ”, — сказала фон дер Лейєн.

Читайте в «Терміналі», до 2035 року Великобританія повністю відмовиться від викопного палива і буде виробляти електроенергію тільки з відновлювальних і ядерних джерел.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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