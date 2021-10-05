В ЄС хочуть від’єднати ціни на електроенергію від цін на газ

Лідери Європейського Союзу у жовтні обговорюватимуть ідею створення стратегічного запасу газу ЄС та від’єднання цін на електроенергію від цін на газ.

Про це 5 жовтня заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.

«Стрибок цін на електроенергію для європейських споживачів був головним чином результатом набагато дорожчого газу, оскільки світовий попит піднявся, але ключові європейські постачальники газу, такі як Росія, не збільшили пропозиції», — заявила голова ЄК.

«Щодо газу, то ми сильно залежимо від імпорту — 90% газу імпортується. У всьому світі економіка зростає, тому попит зростає, але пропозиція відповідно не зростає. Ми дуже вдячні, що Норвегія збільшує виробництво, проте, схоже, це не так у Росії «, — сказала голова Європейської комісії.

Вона повідомила, що кроки з від’єднання ціни на електроенергію від цін на газ, а також ідея створення стратегічного запасу газу ЄС будуть предметом обговорення саміту ЄС 21-22 жовтня.

Вона також наголосила, що ЄС повинен інвестувати у відновлювані джерела енергії, оскільки це зробить його незалежним від імпорту та стабілізує ціни.

«У короткостроковій перспективі ми будемо обговорювати це в Європейській раді сьогодні ввечері і за два тижні на офіційному саміті: що робити зі зберіганням, стратегічним резервом. І ми подивимось на загальний склад цін на ринку електроенергії, тому що, якщо ціни на електроенергію високі, це через високі ціни на газ, і ми повинні подивитися на можливість роз’єднання на ринку, тому що у нас набагато дешевша енергія з відновлюваних джерел ”, — сказала фон дер Лейєн.

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