За 14 років Великобританія повністю відмовиться від викопного палива

До 2035 року Великобританія повністю відмовиться від викопного палива і буде виробляти електроенергію тільки з відновлювальних і ядерних джерел.

Про це пише видання Bloomberg.

«Уряд каже, що цей план є знаковим кроком, щоб покласти край залежності Великобританії від нестабільного викопного палива. Великобританія залишається значною мірою залежною від газу, оскільки 38% попиту на електроенергію задовольняє пальне», — пише видання.

У планах зберегти ключову роль за ядерною енергетикою, хоча плани будівництва нових АЕС затягуються через проблеми з фінансуванням.

«У грудні прем’єр-міністр Борис Джонсон зобов’язався підтримати принаймні один масштабний ядерний проект до 2025 року і вже майже 10 місяців веде переговори з Electricite de France SA, намагаючись укласти угоду», — зазначає Bloomberg.

Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії UK Квасі Квартенг підкреслив, що ядерна енергетика потребує розвитку нарівні з відновлюваної, оскільки без неї буде важко скоротити шкідливі викиди до нуля до 2050 року.

У жовтні Квартенг пообіцяв викласти стратегію, як Велика Британія досягне чистих нульових викидів до 2050 року. Очікується, що він також представить довгоочікуваний план, як декарбонізувати теплопостачання країни.

У листопаді планується ухвалити закон про новий механізм фінансування для стимулювання будівництва нових АЕС для заміни застарілого парку. Відзначається, що підтримку отримають і малі модульні реактори.

Читайте в «Терміналі», британській військові почали допомагати доставляти пальне на АЗС, оскільки країна має проблеми з постачанням пального через брак водіїв бензовозів.