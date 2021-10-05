За 14 років Великобританія повністю відмовиться від викопного палива

Обновлено: Октябрь 05, 2021. Тэги: , ,

За 14 років Великобританія повністю відмовиться від викопного палива

До 2035 року Великобританія повністю відмовиться від викопного палива і буде виробляти електроенергію тільки з відновлювальних і ядерних джерел.

Про це пише видання Bloomberg.

«Уряд каже, що цей план є знаковим кроком, щоб покласти край залежності Великобританії від нестабільного викопного палива. Великобританія залишається значною мірою залежною від газу, оскільки 38% попиту на електроенергію задовольняє пальне», — пише видання.

У планах зберегти ключову роль за ядерною енергетикою, хоча плани будівництва нових АЕС затягуються через проблеми з фінансуванням.

«У грудні прем’єр-міністр Борис Джонсон зобов’язався підтримати принаймні один масштабний ядерний проект до 2025 року і вже майже 10 місяців веде переговори з Electricite de France SA, намагаючись укласти угоду», — зазначає Bloomberg.

Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії UK Квасі Квартенг підкреслив, що ядерна енергетика потребує розвитку нарівні з відновлюваної, оскільки без неї буде важко скоротити шкідливі викиди до нуля до 2050 року.

У жовтні Квартенг пообіцяв викласти стратегію, як Велика Британія досягне чистих нульових викидів до 2050 року. Очікується, що він також представить довгоочікуваний план, як декарбонізувати теплопостачання країни.

У листопаді планується ухвалити закон про новий механізм фінансування для стимулювання будівництва нових АЕС для заміни застарілого парку. Відзначається, що підтримку отримають і малі модульні реактори.

Читайте в «Терміналі», британській військові почали допомагати доставляти пальне на АЗС, оскільки країна має проблеми з постачанням пального через брак водіїв бензовозів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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