Нафтогаз пропонує бюджетним організаціям контркти із фіксованою ціною на газ

НАК «Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контакти із фіксованою ціною на газ – 13,7 грн за кубометр (з врахуванням транспортування та ПДВ – 16,8 грн).

Контракт укладається на термін 15 місяців — до кінця 2022 року, пише пресслужба компанії.

Дана пропозиція значно нижче за поточні спотові ціни на газ. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників. Але сьогодні значна частина постачальників або пропонує місячну ціну на газ на рівні 30-45 грн за кубометр, або ж взагалі відмовляється від зобов’язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною», — зазначив Юрій Вітренко.

Юрій Вітренко також наголосив, що в Україні немає державного регулювання цін на газ, а НАК «Нафтогаз України» не є монополістом на ринку.

Нафтогаз очікує, що даний середньостроковий продукт користуватиметься попитом серед релігійних та бюджетних організацій, яких в Україні налічується понад 7,5 тисяч.