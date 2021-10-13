Нафтогаз пропонує бюджетним організаціям контркти із фіксованою ціною на газ

Обновлено: Октябрь 13, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз пропонує бюджетним організаціям контркти із фіксованою ціною на газ

НАК «Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контакти із фіксованою ціною на газ – 13,7 грн за кубометр (з врахуванням транспортування та ПДВ – 16,8 грн).

Контракт укладається на термін 15 місяців — до кінця 2022 року, пише пресслужба компанії.

Дана пропозиція значно нижче за поточні спотові ціни на газ. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників. Але сьогодні значна частина постачальників або пропонує місячну ціну на газ на рівні 30-45 грн за кубометр, або ж взагалі відмовляється від зобов’язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною», — зазначив Юрій Вітренко.

Юрій Вітренко також наголосив, що в Україні немає державного регулювання цін на газ, а НАК «Нафтогаз України» не є монополістом на ринку.

Нафтогаз очікує, що даний середньостроковий продукт користуватиметься попитом серед релігійних та бюджетних організацій, яких в Україні налічується понад 7,5 тисяч.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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