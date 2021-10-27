Газпром вимагає від Молдови послабити відносини з ЄС в обмін на дешевший газ

Обновлено: Октябрь 27, 2021. Тэги: , , , ,

Газпром вимагає від Молдови послабити відносини з ЄС в обмін на дешевший газ

Російська державна газова компанія «Газпром» в рамках переговорів про постачання газу висунула Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку  в обмін на дешевий газ для країни.

Як повідомляє «Європейська правда», про це стало відомо виданню Financial Times від власних джерел.

У ході переговорів цього місяця «Газпром» заявив молдовським офіційним особам, що він готовий знизити ціну на блакитне паливо, якщо країна погодиться внести зміни до  угоди про вільну торгівлю з ЄС, заявили виданню особи, знайомі з переговорами.

«Газпром» також хоче, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які вимагають лібералізації газових ринків та збільшення конкуренції, заявили джерела.

Двоє людей, поінформованих про переговори, заявили, що Кремль розглядає газові перемовини як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як проєвропейська президентка Мая Санду виграла вибори минулого року.

Аналітики припустили, що Росія використовує позицію «Газпрому» як єдиного постачальника до Молдови з метою тиску на уряд у Кишиневі, який пообіцяв вийти з орбіти Москви і рухатися на Захід.

Лібералізація газового ринку негативно вплине на «Газпром» та «Молдовагаз», його дочірню компанію в Молдові, яка володіє та управляє газовою мережею країни.

Молдова продовжує переговори з «Газпромом» щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішніми домовленостями, у жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів. У цьому контракті передбачено отримання Молдовою лише 67% необхідного обсягу.

З цієї причини Молдова вирішила щодня закуповувати невеликий обсяг газу з альтернативних джерел, щоб підтримувати тиск у газопроводі.

Читайте в «Терміналі», Молдавська держкомпанія Energocom проводить міжнародний тендер для закупівлі додаткових обсягів газу, щоб підтримувати тиск в газопроводі, повідомив віце-прем’єр, міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину на брифінгу в понеділок.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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