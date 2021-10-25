Молдова проводить тендер для закупівлі додаткових обсягів газу

Молдавська держкомпанія Energocom проводить міжнародний тендер для закупівлі додаткових обсягів газу, щоб підтримувати тиск в газопроводі, повідомив віце-прем’єр, міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину на брифінгу в понеділок.

Передає Прайм.

Українське видання «Економічна правда» раніше в понеділок з посиланням на джерело в українському уряді повідомило, що НАК «Нафтогаз» підписала з Energocom рамкову угоду про постачання в Молдову до 700 мільйонів кубометрів газу в разі необхідності.

«На даний момент Energocom запустила міжнародний тендер із закупівлі газу… Ми закуповуємо газ, щоб підвищити тиск в газопроводі або мати резерв, якщо тиск знизиться», — заявив Спину на прохання журналістів прокоментувати інформацію про угоду з Нафтогазом.

За інформацією на сайті Energocom, прийом заявок в рамках тендеру був завершений 25 жовтня о 13.30.

Раніше Термінал писав, що Газпром погрожує Молдові зупинкою поставок газу.