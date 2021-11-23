Держекоінспекція у 2021 році значно активізувала діяльність

За 10 місяців Держекоінспекція за результатами заходів державного ринкового нагляду застосувала майже вдвічі більше санкцій, ніж протягом всього 2020 року.

Повідомляє Держекоінспекція.

З початку 2021 року ДЕІ провела 983 заходи державного ринкового нагляду з перевірки характеристик паливно-мастильної продукції – автомобільних бензинів та дизельного пального. За результатами перевірок винесено 1624 рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів (усунення формальної невідповідності, приведення продукції у відповідність, заборона на ведення продукції в обіг) та накладено адміністративно-господарських санкцій на загальну суму понад 14,5 млн грн. Це в 1,9 раза більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млн грн).