Рубрика | Официоз, Украина

Держекоінспекція у 2021 році значно активізувала діяльність

Обновлено: Ноябрь 23, 2021. Тэги: , ,

Держекоінспекція у 2021 році значно активізувала діяльність

За 10 місяців Держекоінспекція за результатами заходів державного ринкового нагляду застосувала майже вдвічі більше санкцій, ніж протягом всього 2020 року.

Повідомляє Держекоінспекція.

З початку 2021 року ДЕІ провела 983 заходи державного ринкового нагляду з перевірки характеристик паливно-мастильної продукції – автомобільних бензинів та дизельного пального. За результатами перевірок винесено 1624 рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів (усунення формальної невідповідності, приведення продукції у відповідність, заборона на ведення продукції в обіг) та накладено адміністративно-господарських санкцій на загальну суму понад 14,5 млн грн. Це в 1,9 раза більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млн грн).

Також під час лабораторних випробувань якості пального зафіксовано, що 5874,8 тонни продукції не відповідали встановленим вимогам. Так, були виявлені відхилення у таких видах пального: А-92-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5 «Plus», ДП-Л-Евро5-В0 «Plus», А-95-Євро5-Е5 «Shebel», ДП-Л-Евро5-В0 «Energy»).

Ще 1357,6 тонни продукції виду А-95-Євро5-Е5, А-92-Євро5-Е5, 95-Євро5-Е5 «Shebel» становили небезпеку. Невідповідність Технічному регламенту відмічалося переважно за такими фізико-хімічними показниками як: вміст сірки, детонаційна стійкість, об’ємна частка бензолу, масова частка кисню, об’ємна частка кисневмісних сполук, температура спалаху в закритому тиглі.

Читайте у Терміналі: Звільнено керівника Держекоінспекції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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