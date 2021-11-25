Укргазвидобування з травня 2022 року продаватиме половину газу на біржі

В новому меморандумі з МВФ за програмою stand by зазначено, що Україна повинна забезпечити з травня 2022 р продаж 40-50 % газу, який видобувається АТ «Укргазвидобування», на внутрішній біржі.

Про це йдеться у тексті документу.

«Ми подбаємо про те, щоб оптові ціни визначалися на прозорому та ефективному ринку. З цією метою ми реалізуємо програму випуску газу на внутрішньому ринку, відповідно до якої починаючи з травня 2022 року «Укргазвидобування» продаватиме щорічно не менше 40-50% своєї продукції на прозорій і конкурентній основі на місцевих біржах з рівним доступом для всіх учасників ринку», – сказано в меморандумі про зобов’язання України.

Частка продажів АТ «Укргазвидобування» в 2024 р на біржі зросте до 100 %, оскільки до цього часу закінчаться контракти зі споживачами (підприємства теплокомуненерго) за фіксованою ціною, які на сьогоднішній день обмежують видобуток.

Також Україні необхідно розробити ефективний план з підвищення інституційного потенціалу та фінансової стабільності з боку споживачів, щоб вони мали можливість купувати газ через біржу.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів МВФ 22 листопада затвердила перегляд програми stand-by та підтримала запит про її продовження. Другий транш по програмі у розмірі 700 млн дол вже надійшов в Україну. Глава Місії МВФ в Україні Іванна Владкова Холлар заявила про домовленості щодо структурних реформ та оновленого набору політики у сфері фінансів та економіки.

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