Укргазвидобування з травня 2022 року продаватиме половину газу на біржі

Обновлено: Ноябрь 25, 2021. Тэги: ,

Укргазвидобування з травня 2022 року продаватиме половину газу на біржі

В новому меморандумі з МВФ за програмою stand by зазначено, що Україна повинна забезпечити з травня 2022 р продаж 40-50 % газу, який видобувається АТ «Укргазвидобування», на внутрішній біржі.

Про це йдеться у тексті документу.

«Ми подбаємо про те, щоб оптові ціни визначалися на прозорому та ефективному ринку. З цією метою ми реалізуємо програму випуску газу на внутрішньому ринку, відповідно до якої починаючи з травня 2022 року «Укргазвидобування» продаватиме щорічно не менше 40-50% своєї продукції на прозорій і конкурентній основі на місцевих біржах з рівним доступом для всіх учасників ринку», – сказано в меморандумі про зобов’язання України.

Частка продажів АТ «Укргазвидобування» в 2024 р на біржі зросте до  100 %, оскільки до цього часу закінчаться контракти зі споживачами (підприємства теплокомуненерго) за фіксованою ціною, які на сьогоднішній день обмежують видобуток.

Також Україні необхідно розробити ефективний план з підвищення інституційного потенціалу та фінансової стабільності  з боку споживачів, щоб вони мали можливість купувати газ через біржу.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів МВФ 22 листопада затвердила перегляд програми stand-by та підтримала запит про її продовження. Другий транш по програмі у розмірі 700 млн дол вже надійшов в Україну. Глава Місії МВФ в Україні Іванна Владкова Холлар заявила про домовленості щодо структурних реформ та оновленого набору політики у сфері фінансів та економіки.

Читайте в «Терміналі», найбільша державна газовидобувна компанія » Укргазвидобування «планує закупити майже 54 тис. т обсадних і насосно-компресорних труб (НКТ) у заводу «Інтерпайп Ніко Тьюб». 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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