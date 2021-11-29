На ЗАЕС чотири енергоблоки повністю перейшли на паливо Westinghouse

Обновлено: Ноябрь 29, 2021. Тэги: ,

На ЗАЕС чотири енергоблоки повністю перейшли на паливо Westinghouse

З виходом енергоблока №4 з планово-попереджувального ремонту (ППР) на Запорізькій АЕС завершився важливий етап повного переходу чотирьох блоків на ядерне паливо альтернативного постачальника — компанії Westinghouse.

Під час ППР активна зона блока №4 була повністю завантажена тепловидільними зборками виробництва Westinghouse, пише пресслужба ЗАЕС.

Раніше цього року це відбулося під час ремонтів на енергоблоках №1 та №3. А на п’ятому енергоблоці — ще у 2019 році.

Дослідна експлуатація на п’ятому блоці пройшла вдало, отже, попереду переведення в промислову. Після подання технічного рішення з пакетом обґрунтовуючих документів на розгляд Держатомрегулювання, саме схвалення регулятора поставить крапку в процесі, що триває на п’ятому блоці вже п’ять років.

«Впевнено можу сказати: дослідна експлуатація на п’ятому блоці пройшла успішно. Запорізька АЕС всі умови виконала. Повністю завантажена паливом Westinghouse активна зона енергоблока №5 експлуатувалася понад рік. Приймальні випробування пройшли у вересні. Міжвідомча комісія, до складу якої увійшли фахівці ВП ЗАЕС, Енергоатому, Держатомрегулювання, ухвалила рішення про можливість переведення у промислову експлуатацію. Найближчим часом направимо Регулятору відповідне технічне рішення», — розповів начальник відділу ядерної безпеки Запорізької АЕС Дмитро Касьяненко.

Читайте в «Терміналі», Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і компанія» Westinghouse Electric  (США) підписали договір про спільне будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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