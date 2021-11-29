На ЗАЕС чотири енергоблоки повністю перейшли на паливо Westinghouse

З виходом енергоблока №4 з планово-попереджувального ремонту (ППР) на Запорізькій АЕС завершився важливий етап повного переходу чотирьох блоків на ядерне паливо альтернативного постачальника — компанії Westinghouse.

Під час ППР активна зона блока №4 була повністю завантажена тепловидільними зборками виробництва Westinghouse, пише пресслужба ЗАЕС.

Раніше цього року це відбулося під час ремонтів на енергоблоках №1 та №3. А на п’ятому енергоблоці — ще у 2019 році.

Дослідна експлуатація на п’ятому блоці пройшла вдало, отже, попереду переведення в промислову. Після подання технічного рішення з пакетом обґрунтовуючих документів на розгляд Держатомрегулювання, саме схвалення регулятора поставить крапку в процесі, що триває на п’ятому блоці вже п’ять років.

«Впевнено можу сказати: дослідна експлуатація на п’ятому блоці пройшла успішно. Запорізька АЕС всі умови виконала. Повністю завантажена паливом Westinghouse активна зона енергоблока №5 експлуатувалася понад рік. Приймальні випробування пройшли у вересні. Міжвідомча комісія, до складу якої увійшли фахівці ВП ЗАЕС, Енергоатому, Держатомрегулювання, ухвалила рішення про можливість переведення у промислову експлуатацію. Найближчим часом направимо Регулятору відповідне технічне рішення», — розповів начальник відділу ядерної безпеки Запорізької АЕС Дмитро Касьяненко.

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