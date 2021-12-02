Оператор газосховищ увійшов у зиму із запасами газу на рівні 16 млрд куб. м

Станом на 01 грудня 2021 року у підземних сховищах України зберігається 16 млрд куб. м газу.

Про це пише пресслужба компанії.

Це на 7,5% більше ніж середній рівень наповнення газосховищ на початку грудня 2011‒2019 років. Зокрема, рівень наповнення ПСГ станом на 1 грудня 2014 року становив 13,8 млрд куб. м, а 1 грудня 2016 року ‒ 13,4 млрд куб. м.

Таким чином, мережа українських газосховищ зможе безперебійно працювати у поточному опалювальному сезоні за умови збереження стабільної ситуації в інших секторах енергетичної галузі України.

Протягом листопада поточного року з українських ПСГ було фізично відібрано 2 млрд куб. м газу. Цей показник на 11% вищий ніж у листопаді минулого року. Усього від початку сезону відбору 2021/2022 з українських ПСГ відібрано 2,7 млрд куб. м газу.

Відносно високий рівень відбору газу на початку сезону спричинений тим, що іноземні замовники послуг реекспортували власні запаси газу.

Станом на 01 грудня 2021 запаси природного газу у ПСГ становили 16 млрд куб. м газу. Це на 39% менше ніж минулого 2020-го року. Водночас цей показник на 7,5% вищий за середній рівень наповнення газосховищ у 2011‒2019 рр.

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