УЕБ : Стартові ціни газу на біржі минулого тижня знизилися на 4%

Стартові ціни природного газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 1-5 листопада 2021 року зменшилися на 4%.

Про це йдеться пише пресслужба УЕБ.

«Стартові ціни ресурсів мали тенденцію, що відповідала європейській. У підсумку, станом на п’ятницю середня стартова ціна ресурсу листопада була нижчою за показник понеділка на 4%», — йдеться в повідомленні.

На Українській енергетичній біржі торгували ресурсом листопада та грудня 2021 року і січня 2022 року.

Загалом, у період 1-5 листопада заявки на купівлю та продаж природного газу формували 6 компаній, серед них – «Нафтогаз Трейдинг», «Крафт Енерджі», «Укренергоекспорт», «Укрнафта».

Зазначається, що за тиждень на біржі реалізовано 950 тис. кубометрів ресурсу листопада та 100 тис. кубометрів ресурсу грудня. Стартова ціна ресурсу листопада у п’ятницю, 5 листопада, становила 30,9 тис. грн за 1000 кубометрів, ресурсу грудня – 30,7 тис. грн.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ реалізація газу відбулася на внутрішньодобовому ринку в ПСГ, де було укладено 3 угоди загальним обсягом 37 тис. куб. Протягом тижня на короткостроковому ринку було зафіксовано збільшення ціни.

Як повідомлялося, за період 25-29 жовтня стартові ціни природного газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) зменшилися на 6%.

«Термінал» писав, УЕБ: Стартова ціна газу на біржі знизилась на 6%.