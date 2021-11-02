Рубрика | Украина

УЕБ: Стартова ціна газу на біржі знизилась на 6%

Обновлено: Ноябрь 02, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Стартова ціна газу на біржі знизилась на 6%
За період 25-29 жовтня стартові ціни природного газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) зменшилися на 6%.

Про це пише пресслужба УЕБ.

«Стартові ціни ресурсів мали тенденцію, що відповідала європейській і демонструвала зниження. У підсумку, станом на п’ятницю середня стартова ціна ресурсу листопада на продаж була нижчою за показник понеділка на 6%. Стартові ціни по позиціях на купівлю вирізнялись із загальної динаміки через наявність суттєво низьких окремих значень», — йдеться в повідомленні.

На Українській енергетичній біржі торгували ресурсом жовтня, листопада та грудня. Загалом, у період 11-23 жовтня заявки на купівлю та продаж природного газу формували 8 компаній, серед них – «Нафтогаз Трейдинг», «Крафт Енерджі», «Укренергоекспорт», «Укравтогаз», «Укрспирт».

Зазначається, що загалом за тиждень на біржі реалізовано 4,15 млн куб. м газу. Стартова ціна ресурсу листопада у п’ятницю, 29 жовтня, становила 34 тис. грн за 1000 кубометрів, ресурсу листопада на купівлю – 30,2 тис. грн.

На європейських хабах природного газу ціни знижувались, особливо у четвер та п’ятницю (28-29 жовтня). В УЕБ зауважують, що цьому сприяли новини щодо вказівки Путіна збільшити заповненість газосховищ в Європі.

Читайте в «Терміналі», відповідно до рішення РНБО та Уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн м3 (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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