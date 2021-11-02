УЕБ: Стартова ціна газу на біржі знизилась на 6%

За період 25-29 жовтня стартові ціни природного газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) зменшилися на 6%.

Про це пише пресслужба УЕБ.

«Стартові ціни ресурсів мали тенденцію, що відповідала європейській і демонструвала зниження. У підсумку, станом на п’ятницю середня стартова ціна ресурсу листопада на продаж була нижчою за показник понеділка на 6%. Стартові ціни по позиціях на купівлю вирізнялись із загальної динаміки через наявність суттєво низьких окремих значень», — йдеться в повідомленні.

На Українській енергетичній біржі торгували ресурсом жовтня, листопада та грудня. Загалом, у період 11-23 жовтня заявки на купівлю та продаж природного газу формували 8 компаній, серед них – «Нафтогаз Трейдинг», «Крафт Енерджі», «Укренергоекспорт», «Укравтогаз», «Укрспирт».

Зазначається, що загалом за тиждень на біржі реалізовано 4,15 млн куб. м газу. Стартова ціна ресурсу листопада у п’ятницю, 29 жовтня, становила 34 тис. грн за 1000 кубометрів, ресурсу листопада на купівлю – 30,2 тис. грн.

На європейських хабах природного газу ціни знижувались, особливо у четвер та п’ятницю (28-29 жовтня). В УЕБ зауважують, що цьому сприяли новини щодо вказівки Путіна збільшити заповненість газосховищ в Європі.

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