Транзит газу в листопаді зріс на 16% — Оператор ГТС

У листопаді у порівнянні з жовтнем транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи зріс на 16% до 3,049 млрд куб. м.

Про це повідомило ТОВ «Оператор ГТС України» у Телеграмі.

«У листопаді транзит природного газу через Україну зріс майже на 16% — до 3,049 млрд куб.м. Основним напрямом залишається Словаччина, яка отримує 80% від загальних обсягів транзиту», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого місяця на 89% зріс транзит до Молдови (34 млн куб. м), а транзит газу до Польщі зменшився на 13% до 297 млн куб. м.

У листопаді середньодобовий обсяг транспортування російського газу через територію України становив до 102 млн куб. м, що нижче мінімального обсягу згідно з чинною транзитною угодою.

«Відбулася певна маніпуляція, коли транзит на початку місяця зменшився до 57 млн куб. м на добу, а потім збільшився до 109 млн куб. м, які передбачені транзитною угодою», — прокоментував генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він наголосив, що українська ГТС може наростити транзит газу у 2,5 раза у порівнянні з нинішніми обсягами.

Як повідомлялося, у жовтні транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи становив 2,634 млрд кубометрів, що на 19% менше, ніж у вересні поточного року.

Поточна транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським ПАТ «Газпром» укладена наприкінці 2019-го строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів на добу) у 2021-2024 роках.

Читайте в «Терміналі», тему продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року можна буде обговорювати, якщо у Газпрому з’являться покупці на це пальне, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.