Транзит газу в листопаді зріс на 16% — Оператор ГТС

Обновлено: Декабрь 07, 2021. Тэги: , ,

Транзит газу в листопаді зріс на 16% — Оператор ГТС
У листопаді у порівнянні з жовтнем транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи зріс на 16% до 3,049 млрд куб. м.

Про це повідомило ТОВ «Оператор ГТС України»  у Телеграмі.

«У листопаді транзит природного газу через Україну зріс майже на 16% — до 3,049 млрд куб.м. Основним напрямом залишається Словаччина, яка отримує 80% від загальних обсягів транзиту», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого місяця на 89% зріс транзит до Молдови (34 млн куб. м), а транзит газу до Польщі зменшився на 13% до 297 млн куб. м.

У листопаді середньодобовий обсяг транспортування російського газу через територію України становив до 102 млн куб. м, що нижче мінімального обсягу згідно з чинною транзитною угодою.

«Відбулася певна маніпуляція, коли транзит на початку місяця зменшився до 57 млн куб. м на добу, а потім збільшився до 109 млн куб. м, які передбачені транзитною угодою», — прокоментував генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він наголосив, що українська ГТС може наростити транзит газу у 2,5 раза у порівнянні з нинішніми обсягами.

Як повідомлялося, у жовтні транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи становив 2,634 млрд кубометрів, що на 19% менше, ніж у вересні поточного року.

Поточна транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським ПАТ «Газпром» укладена наприкінці 2019-го строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів на добу) у 2021-2024 роках.

Читайте в «Терміналі», тему продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року можна буде обговорювати, якщо у Газпрому з’являться покупці на це пальне, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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