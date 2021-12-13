США продадуть перші 4,8 млн барелів нафти з SPR у рамках обміну

Міністерство енергетики США схвалило перше вивільнення зі Стратегічного нафтового резерву (SPR) 4,8 млн барелів нафти.
Воно відбудеться в рамках обміну із заявлених 32 млн барелів нафти, пише АНГІ.
Постачання для компанії ExxonMobil будуть здійснені зі сховищ Bryan Mound, West Hackberry та Bayou Choctaw.
Відомство планує повернути нафту, що продається, в SPR у 2022-2024 роки.
У листопаді президент США Джо Байден оголосив про намір США продати 50 млн барелів нафти з SPR, скоординувавши цей крок із Китаєм, Японією, Індією, Південною. Кореєю та Великобританією. Пізніше стало відомо, що з 50 млн барелів, запланованих до вивільнення США, продаж 18 млн барелів був оголошений ще рік тому, але не відбувся, а 32 млн барелів підлягають поверненню.