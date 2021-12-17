Укргазвидобування запустило в роботу надглибоку свердловину з високим дебітом газу

Нова розвідувальна свердловина на Скиданівському родовищі глибиною 6 300 м забезпечує видобуток 200 тис. куб. м газу на добу. Це родовище у Полтавській області фахівці АТ «Укргазвидобування» відкрили у 2019 році.

Про це пише пресслужба УГВ.

Попередньо оцінена ресурсна база Скиданівського родовища становить понад 2,7 млрд куб. м газу. На ділянці проведено сучасні 3D сейсмічні дослідження, за результатами яких виконується програма розвідки нового родовища.

«На розвідці нових ділянок, грінфілдів, ми робимо особливий фокус. Адже це – нові запаси, а значить перспектива для нарощення видобутку вуглеводнів. Для розвідки компанія використовує сучасні методи аналізу даних та моделювання покладів. Ця програма вже дає свої результати. На початку грудня ми відкрили нове Моспанівське родовище. Зараз вже підключили до УКПГ нову високодебітну розвідувальну свердловину на нещодавно відкритому Скиданівському родовищі. Паралельно з роботою на традиційних грінфілдах, продовжуємо працювати над великими стратегічними проєктами: Чорне море, Юзівська площа, ділянки УРП», – повідомив Олександр Романюк, директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування».

Нова розвідувальна свердловина відкрила новий газоносний поклад у межах Скиданівського родовища, на глибині понад 6 100 м.

Роботи з буріння виконувала бурова бригада «Укрбургазу» із використанням нового бурового верстата Bentec, який названо на честь Петра Сагайдачного – видатного українського полководця.

З метою продовження розкриття потенціалу Скиданівського родовища заплановано буріння нових пошукових і розвідувальних свердловин. Крім того, очікуються результати інтерпретації даних, отриманих від проведення широкоазимутальних сейсморозвідувальних досліджень 3D.

Читайте в «Терміналі», Нове Моспанівське родовище знаходиться у Харківській області. Перша пошукова свердловина, яка відкрила родовище, забезпечує 239 тис. куб. м газу на добу. За попередніми оцінками ресурси родовища становлять до 5 млрд куб. м газу.