Укргазвидобування відкрило нове перспективне родовище

Нове Моспанівське родовище знаходиться у Харківській області. Перша пошукова свердловина, яка відкрила родовище, забезпечує 239 тис. куб. м газу на добу. За попередніми оцінками ресурси родовища становлять до 5 млрд куб. м газу.

Результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на високу перспективність родовища, пише пресслужба УГВ.

Це також підтверджує наявне поблизу Волохівське родовище, яке вже розробляє компанія.

«Відкриття Моспанівського родовища – це результат поєднання експертизи наших геологів, застосування сучасних підходів до геологорозвідки. На цій ділянці у 2019 році ми провели 3D сейсміку, на основі якої побудували структурно-тектонічну модель площі. Далі геологи, використовуючи ймовірнісні методи оцінки ресурсної бази та сучасні методики прогнозу пастки, визначили місцеположення та глибину пошукової свердловини. Ризики оцінювали також із застосуванням передового програмного забезпечення. В результаті успішного буріння нашими фахівцями маємо високий добовий дебіт та новий перспективний актив», – повідомив Олександр Романюк, директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування».

Свердловину впродовж 4 місяців (червень-жовтень 2021 року) споруджувала бурова бригада «Укрбургазу» – внутрішнього бурового підрядника, із залученням модернізованого бурового верстату вантажопідйомністю 320 т.

Свердловина має вертикальний профіль та глибину 4 150 м. Наразі продовжуються випробування і дослідження свердловини.

Укргазвидобування планує подальшу програму пошуково-розвідувальних робіт на новому родовищі.

Як раніше повідомлялося, компанія веде системну роботу з розкриття потенціалу нових ділянок. Визначено 10 площ, які мають найбільші перспективи для нарощення запасів українського газу. Для них розроблено прискорену програму геологорозвідки на найближчі 3 роки.

Крім того, Укргазвидобування інвестує у розвиток свого ресурсного портфелю. Наприкінці жовтня 2021 року компанія придбала нову Південно-Русанівську площу, на електронному аукціоні.

«Термінал» писав, в новому меморандумі з МВФ за програмою stand by зазначено, що Україна повинна забезпечити з травня 2022 р продаж 40-50 % газу, який видобувається АТ «Укргазвидобування», на внутрішній біржі.