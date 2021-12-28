Представник Польщі назвав термін запуску газопроводу Baltic Pipe

Газопровід Baltic Pipe буде запущений за три місяці до кінця 2022 року, заявив уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський в інтерв’ю виданню Do Rzeczy.
Передає Прайм.
«Ми реалізуємо стратегію диференціації джерел поставок газу для польської економіки. Газопровід Baltic Pipe матиме пропускну здатність 10 мільярдів кубометрів газу щорічно, і це, в принципі, рівно стільки, скільки ми зараз купуємо за довгостроковим контрактом у російського Газпрому. Цей контракт закінчується в кінці 2022 року і трьома місяцями раніше буде запущена можливість поставок з норвезького шельфу», — заявив Наімський.
Читайте у Терміналі: Польща закликає ЄС негайно почати розслідування діяльності Газпрому.