Міненерго: В осінньо-зимовий період заборонені планові ремонти із відключеннями споживачів

Обновлено: Январь 11, 2022. Тэги: , ,

Міненерго: В осінньо-зимовий період заборонені планові ремонти із відключеннями споживачів
Міністерство енергетики знову направило звернення до Державної інспекції енергетичного нагляду та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми вже зверталися до Держенергонагляду, до НКРЕКП. Ми сьогодні знову звернулися щодо цього питання. Такі ремонти робляться приватними компаніями, і ми зі свого боку будемо комунікувати і проводити роботу, щоб планових ремонтів у період опалювального сезону не відбувалося», — сказав Галущенко.

Він зазначив, що в осінньо-зимовий період не повинно відбуватися жодних планових ремонтів із відключеннями споживачів від енергопостачання.

«Резерв в енергосистемі є. Жодних підстав для відключення (споживачів — ред.) немає, окрім аварійності», — наголосив міністр.

Як повідомлялося, оператори системи розподілу, які входять до операційного холдингу «ДТЕК Мережі», змінили графіки планових ремонтів на період з 29 грудня 2021-го до 10 січня 2022 року.

Державна інспекція енергетичного нагляду перевірить діяльність операторів системи розподілу («обленерго») через відключення споживачів від енергопостачання при проведенні планових ремонтів в опалювальний період. У Міненерго раніше закликали обленерго не проводити планові ремонти з відключеннями споживачів під час опалювального сезону.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала оператора системи розподілу «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на 425 тис. грн через порушення ліцензійних умов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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