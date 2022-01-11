Міненерго: В осінньо-зимовий період заборонені планові ремонти із відключеннями споживачів

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ми вже зверталися до Держенергонагляду, до НКРЕКП. Ми сьогодні знову звернулися щодо цього питання. Такі ремонти робляться приватними компаніями, і ми зі свого боку будемо комунікувати і проводити роботу, щоб планових ремонтів у період опалювального сезону не відбувалося», — сказав Галущенко.
Він зазначив, що в осінньо-зимовий період не повинно відбуватися жодних планових ремонтів із відключеннями споживачів від енергопостачання.
«Резерв в енергосистемі є. Жодних підстав для відключення (споживачів — ред.) немає, окрім аварійності», — наголосив міністр.
Як повідомлялося, оператори системи розподілу, які входять до операційного холдингу «ДТЕК Мережі», змінили графіки планових ремонтів на період з 29 грудня 2021-го до 10 січня 2022 року.
Державна інспекція енергетичного нагляду перевірить діяльність операторів системи розподілу («обленерго») через відключення споживачів від енергопостачання при проведенні планових ремонтів в опалювальний період. У Міненерго раніше закликали обленерго не проводити планові ремонти з відключеннями споживачів під час опалювального сезону.
Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала оператора системи розподілу «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на 425 тис. грн через порушення ліцензійних умов.