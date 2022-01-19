УЕБ: На аукціоні реалізували ще 0,5 мільйона кубів газу для виробників продтоварів

Про це пише пресслужба УЕБ.
«18 січня на Українській енергетичній біржі відбулись вже другі торги з продажу газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, що виробляють соціально значущі товари. За підсумками торгів реалізовано 509,979 тис. м куб., – практично весь виставлений обсяг», — ідеться у повідомленні.
Зазначається, що ресурс пропонували 12 компаній-ініціаторів: Пром-Енерго Продукт, Стрийнафтогаз, Куб-Газ, Системойлінженерінг, Нафтогазопромислова геологія, Укрнафта, Перша українська газонафтова компанія, ЗНС, Макком-Груп, Полтавська газонафтова компанія, Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед, ТНГК.
Ціни продажу видобувних компаній перебували в діапазоні від 5 412 грн до 19 436,98 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ). Середньозважена ціна, що сформувалася в результаті торгів, становить 14,1 тис. грн за 1 тис. кубометрів.
Як повідомлялося, на перших торгах газом для виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, реалізовано увесь пропонований обсяг палива – 1,35 млн кубометрів.
Уряд 12 січня 2022 року затвердив порядок біржових торгів газом для потреб виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість.
Читайте в «Терміналі», перші торги з продажу газу власного видобутку для соціальних підприємств відбулися 17 січня.