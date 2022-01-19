УЕБ: На аукціоні реалізували ще 0,5 мільйона кубів газу для виробників продтоварів

На торгах для виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, 18 січня реалізовано ще майже 0,51 млн кубометрів газу.

Про це пише пресслужба УЕБ.

«18 січня на Українській енергетичній біржі відбулись вже другі торги з продажу газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, що виробляють соціально значущі товари. За підсумками торгів реалізовано 509,979 тис. м куб., – практично весь виставлений обсяг», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ресурс пропонували 12 компаній-ініціаторів: Пром-Енерго Продукт, Стрийнафтогаз, Куб-Газ, Системойлінженерінг, Нафтогазопромислова геологія, Укрнафта, Перша українська газонафтова компанія, ЗНС, Макком-Груп, Полтавська газонафтова компанія, Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед, ТНГК.

Ціни продажу видобувних компаній перебували в діапазоні від 5 412 грн до 19 436,98 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ). Середньозважена ціна, що сформувалася в результаті торгів, становить 14,1 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Як повідомлялося, на перших торгах газом для виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, реалізовано увесь пропонований обсяг палива – 1,35 млн кубометрів.

Уряд 12 січня 2022 року затвердив порядок біржових торгів газом для потреб виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Читайте в «Терміналі», перші торги з продажу газу власного видобутку для соціальних підприємств відбулися 17 січня.