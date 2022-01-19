УЕБ: На аукціоні реалізували ще 0,5 мільйона кубів газу для виробників продтоварів

Обновлено: Январь 19, 2022. Тэги: , ,

УЕБ: На аукціоні реалізували ще 0,5 мільйона кубів газу для виробників продтоварів
На торгах для виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, 18 січня реалізовано ще майже 0,51 млн кубометрів газу.

Про це пише пресслужба УЕБ.

«18 січня на Українській енергетичній біржі відбулись вже другі торги з продажу газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, що виробляють соціально значущі товари. За підсумками торгів реалізовано 509,979 тис. м куб., – практично весь виставлений обсяг», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ресурс пропонували 12 компаній-ініціаторів: Пром-Енерго Продукт, Стрийнафтогаз, Куб-Газ, Системойлінженерінг, Нафтогазопромислова геологія, Укрнафта, Перша українська газонафтова компанія, ЗНС, Макком-Груп, Полтавська газонафтова компанія, Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед, ТНГК.

Ціни продажу видобувних компаній перебували в діапазоні від 5 412 грн до 19 436,98 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ). Середньозважена ціна, що сформувалася в результаті торгів, становить 14,1 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Як повідомлялося, на перших торгах газом для виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, реалізовано увесь пропонований обсяг палива – 1,35 млн кубометрів.

Уряд 12 січня 2022 року затвердив порядок біржових торгів газом для потреб виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Читайте в «Терміналі», перші торги з продажу газу власного видобутку для соціальних підприємств відбулися 17 січня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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