Єврокомісія заявила про падіння споживання газу в Європі

Споживання газу в країнах Євросоюзу знизилося на 10% у третьому кварталі 2021 року на тлі зростання цін.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії, пише Прайм.

«Споживання газу в ЄС у третьому кварталі 2021 року значно скоротилося — на 10%, або на 7,5 мільярда кубометрів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склало 64,4 мільярда кубометрів», — йдеться у релізі.

Попит на газ для виробництва електроенергії впав на 22%, а підвищення цін на пальне призвело до зниження попиту на нього та в енергоємних галузях.

Споживання газу в країнах Євросоюзу за перші три квартали 2021 року становило 291 мільярд кубометрів, що на 6% більше, ніж за той же період 2020 року. Видобуток «блакитного палива» в ЄС зріс на 4% — до 11,7 мільярда кубометрів — у третьому кварталі 2021 року, показник збільшився вперше з 2017 року.

«Це могло бути пов’язане із підвищенням оптових цін на газ, що зробило прибутковою реактивацію деяких газових родовищ», — йдеться у звіті.

За перші дев’ять місяців 2021 року видобуток газу в ЄС склав 38,5 мільярда кубометрів, знизившись на 6% рік до року.

«Термінал» писав, фактичне споживання газу в Україні скоротилось майже на 7%.