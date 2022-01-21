Єврокомісія заявила про падіння споживання газу в Європі

Обновлено: Январь 21, 2022. Тэги: , ,

Єврокомісія заявила про падіння споживання газу в Європі

Споживання газу в країнах Євросоюзу знизилося на 10% у третьому кварталі 2021 року на тлі зростання цін.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії, пише Прайм.

«Споживання газу в ЄС у третьому кварталі 2021 року значно скоротилося — на 10%, або на 7,5 мільярда кубометрів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склало 64,4 мільярда кубометрів», — йдеться у релізі.

Попит на газ для виробництва електроенергії впав на 22%, а підвищення цін на пальне призвело до зниження попиту на нього та в енергоємних галузях.

Споживання газу в країнах Євросоюзу за перші три квартали 2021 року становило 291 мільярд кубометрів, що на 6% більше, ніж за той же період 2020 року. Видобуток «блакитного палива» в ЄС зріс на 4% — до 11,7 мільярда кубометрів — у третьому кварталі 2021 року, показник збільшився вперше з 2017 року.

«Це могло бути пов’язане із підвищенням оптових цін на газ, що зробило прибутковою реактивацію деяких газових родовищ», — йдеться у звіті.

За перші дев’ять місяців 2021 року видобуток газу в ЄС склав 38,5 мільярда кубометрів, знизившись на 6% рік до року.

«Термінал» писав, фактичне споживання газу в Україні скоротилось майже на 7%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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