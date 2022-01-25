Міністр енергетики розповів про поточний стан проходження опалювального сезону

Українська енергосистема має достатній резерв потужності для стабільної роботи.

Повідомляє Міненерго.

Атомна генерація почне працювати всіма 15-ма енергоблоками наприкінці цього тижня.

Сьогодні в короткостроковий ремонт було виведено два енергоблоки – №1 на ХАЕС та №4 на ЗАЕС. На період проведення ремонтів балансування енергосистеми відбувається за рахунок теплової та гідрогенерації.

На складах ТЕС і ТЕЦ продовжується накопичення вугілля, у тому числі за рахунок імпортних поставок морем.

Раніше Термінал писав, що енергосистема України отримала аварійну допомогу з Білорусі.