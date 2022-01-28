Шмигаль: Для завершення опалювального сезону є достатньо енергоресурсів

Обновлено: Январь 28, 2022. Тэги: , , ,

Шмигаль: Для завершення опалювального сезону є достатньо енергоресурсів

Уряд не передбачає віялових відключень електроенергії, маючи майже 1 млн тонн вугілля.

Про це сказав  під час доповіді у парламенті прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Енергетична система працює стабільно, всі споживачі забезпечені електроенергією, жодних віялових відключень у 2021-2022 роках не було і не передбачається. Ми маємо достатній запас енергоресурсів, щоб стабільно пройти цей опалювальний сезон. Це ключовий меседж який важливо знати та розуміти», — сказав він.

Шмигаль додав, що нині на складах України близько 800 тисяч тонн вугілля, що вище ніж було минулого року в цей період.

«І спочатку року видобуток вугілля на українських шахтах зріз майже на 20 %, до цього ж періоду минулого року», — зазначив прем’єр-міністр.

Уряд також планує поставити на склади ТЕС 6 млн тонн вугілля за перший квартал 2022 року, при цьому витрати плануються на рівні близько 5,5 млн тонн.

«Наразі у нас у сховищах близько 11 млрд кубометрів газу. Нафтогаз шляхом власного видобутку планує отримати ще 3,3 млрд кубометрів газу у першому кварталі цього року», — підсумував Шмигаль.

«Термінал» писав, українська енергосистема має достатній резерв потужності для стабільної роботи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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