Шмигаль: Для завершення опалювального сезону є достатньо енергоресурсів

Уряд не передбачає віялових відключень електроенергії, маючи майже 1 млн тонн вугілля.

Про це сказав під час доповіді у парламенті прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Енергетична система працює стабільно, всі споживачі забезпечені електроенергією, жодних віялових відключень у 2021-2022 роках не було і не передбачається. Ми маємо достатній запас енергоресурсів, щоб стабільно пройти цей опалювальний сезон. Це ключовий меседж який важливо знати та розуміти», — сказав він.

Шмигаль додав, що нині на складах України близько 800 тисяч тонн вугілля, що вище ніж було минулого року в цей період.

«І спочатку року видобуток вугілля на українських шахтах зріз майже на 20 %, до цього ж періоду минулого року», — зазначив прем’єр-міністр.

Уряд також планує поставити на склади ТЕС 6 млн тонн вугілля за перший квартал 2022 року, при цьому витрати плануються на рівні близько 5,5 млн тонн.

«Наразі у нас у сховищах близько 11 млрд кубометрів газу. Нафтогаз шляхом власного видобутку планує отримати ще 3,3 млрд кубометрів газу у першому кварталі цього року», — підсумував Шмигаль.

«Термінал» писав, українська енергосистема має достатній резерв потужності для стабільної роботи.