Bloomberg: ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций против России

Европейский Союз намерен ослабить готовящийся шестой пакет санкций против России. В частности – исключить из него запрет для европейских судов на транспортировку российской нефти и топлива третьим странам.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Одной из стран, выступивших против такой меры, была Греция. Она входит в число крупнейших судовладельцев в мире. Транспортировка российского топлива является важной статьей доходов страны.

При этом ЕС оставил в шестом пакете санкций пункт о запрете европейским странам страховать суда, перевозящие нефть из России, пишет Bloomberg.

8 мая постпреды стран Европейского союза не смогли прийти к единому мнению о запрете на импорт российской нефти. Против в первую очередь выступает Венгрия, несмотря на то, что ЕС планирует разрешить этой стране, а также Чехии и Словакии закупать нефть у России до 2024 года. Венгрия требует дополнительного финансирования за отказ от российского топлива.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что будут блокировать предложения об ограничении на поставки российского топлива. Санкционный пакет должен приниматься единогласным голосованием.