Bloomberg: ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций против России

Обновлено: Май 10, 2022.

Bloomberg: ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций против России

Европейский Союз намерен ослабить готовящийся шестой пакет санкций против России. В частности – исключить из него запрет для европейских судов на транспортировку российской нефти и топлива третьим странам.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Одной из стран, выступивших против такой меры, была Греция. Она входит в число крупнейших судовладельцев в мире. Транспортировка российского топлива является важной статьей доходов страны.

При этом ЕС оставил в шестом пакете санкций пункт о запрете европейским странам страховать суда, перевозящие нефть из России, пишет Bloomberg.

8 мая постпреды стран Европейского союза не смогли прийти к единому мнению о запрете на импорт российской нефти. Против в первую очередь выступает Венгрия, несмотря на то, что ЕС планирует разрешить этой стране, а также Чехии и Словакии закупать нефть у России до 2024 года. Венгрия требует дополнительного финансирования за отказ от российского топлива.

В рамках нового пакета санкций Евросоюз планировал ввести нефтяное эмбарго против России, запретить перевозку и страховые услуги для перевозки российской нефти, запретить вещание трех государственных телеканалов. «Сбербанк» и еще два крупных банка отключат от системы межбанковской коммуникации SWIFT, кроме того, планируется запретить покупать недвижимость в ЕС гражданам России-не резидентам Союза.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что будут блокировать предложения об ограничении на поставки российского топлива. Санкционный пакет должен приниматься единогласным голосованием.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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