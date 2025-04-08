Міністр енергетики США відвідає Близький Схід: ключові теми переговорів

Обновлено: Апрель 08, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Міністр енергетики США відвідає Близький Схід: ключові теми переговорів

Міністр енергетики США Кріс Райт розпочинає двотижневий тур Близьким Сходом із візиту до Саудівської Аравії. Головними темами переговорів стануть глобальне постачання енергоносіїв, інвестиції країн регіону в США та можливі прямі переговори між Вашингтоном і Тегераном.

Міністр енергетики США Кріс Райт відвідає Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ протягом наступних двох тижнів. Це стане його першим офіційним закордонним візитом після призначення на посаду, повідомляє Reuters з посиланням на джерело у відомстві.

Метою поїздки є підготовка до можливого візиту президента США Дональда Трампа до регіону вже наступного місяця. Проте ключовою темою переговорів Райта з представниками Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару залишатиметься забезпечення стабільного глобального постачання вуглеводнів із країн, які не підпадають під санкції США, зокрема Росії, Ірану та Венесуели.

Водночас обговорюватиметься питання інвестицій саудівських, еміратських і катарських компаній у США. Нагадаємо, що на початку року Трамп закликав Саудівську Аравію збільшити обсяги інвестицій до 1 трлн, тоді як раніше було оголошено про 600 млрд.

Цей візит відбувається на тлі різкого падіння цін на нафту через рішення OPEC+ збільшити видобуток утричі більше, ніж очікувалося, а також через останні тарифні ініціативи Вашингтона. Ціна Brent впала до 65 за барель, а WT— до 61 за барель.

Попри напружену ситуацію, Трамп нещодавно заявив про початок прямих переговорів з Іраном, хоча іранський міністр закордонних справ заперечив це, зазначивши, що перемовини в Омані залишатимуться непрямими.

Джерело: НТЦ Псіхєя.

За матеріалами: https://oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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