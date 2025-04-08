Міністр енергетики США відвідає Близький Схід: ключові теми переговорів

Міністр енергетики США Кріс Райт розпочинає двотижневий тур Близьким Сходом із візиту до Саудівської Аравії. Головними темами переговорів стануть глобальне постачання енергоносіїв, інвестиції країн регіону в США та можливі прямі переговори між Вашингтоном і Тегераном.

Міністр енергетики США Кріс Райт відвідає Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ протягом наступних двох тижнів. Це стане його першим офіційним закордонним візитом після призначення на посаду, повідомляє Reuters з посиланням на джерело у відомстві.

Метою поїздки є підготовка до можливого візиту президента США Дональда Трампа до регіону вже наступного місяця. Проте ключовою темою переговорів Райта з представниками Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару залишатиметься забезпечення стабільного глобального постачання вуглеводнів із країн, які не підпадають під санкції США, зокрема Росії, Ірану та Венесуели.

Водночас обговорюватиметься питання інвестицій саудівських, еміратських і катарських компаній у США. Нагадаємо, що на початку року Трамп закликав Саудівську Аравію збільшити обсяги інвестицій до 1 трлн, тоді як раніше було оголошено про 600 млрд.

Цей візит відбувається на тлі різкого падіння цін на нафту через рішення OPEC+ збільшити видобуток утричі більше, ніж очікувалося, а також через останні тарифні ініціативи Вашингтона. Ціна Brent впала до 65 за барель, а WTI — до 61 за барель.

Попри напружену ситуацію, Трамп нещодавно заявив про початок прямих переговорів з Іраном, хоча іранський міністр закордонних справ заперечив це, зазначивши, що перемовини в Омані залишатимуться непрямими.

Джерело: НТЦ Псіхєя.

За матеріалами: https://oilprice.com