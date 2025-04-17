Тегеран готовий до переговорів щодо збагачення урану

Тегеран готовий зняти побоювання США щодо своєї ядерної діяльності, але припинення збагачення урану не обговорюється, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Араґчі напередодні другого раунду переговорів із США щодо ядерної програми.

Араґчі під час прес-брифінгу 16 квітня після засідання уряду в Тегерані зазначив, що збагачення урану є «реальним і визнаним правом» Ірану.

«Ми готові вживати заходів для зміцнення довіри у відповідь на можливі занепокоєння, але принцип збагачення не підлягає переговорам», – сказав він за кілька днів до другої зустрічі з американською делегацією в Омані 19 квітня.

Ця заява стала відповіддю на слова спецпредставника США Стіва Віткоффа, який 15 квітня заявив, що Іран «повинен припинити та ліквідувати свою програму збагачення урану та створення ядерної зброї».

Проте вже за кілька годин до цього Віткофф у інтерв’ю Fox News заявив, що адміністрація Дональда Трампа прагне обмежити рівень збагачення урану в Ірані на рівні 3,67% – межі, встановленої ядерною угодою 2015 року, яку Трамп розірвав у 2018 році.

«Іран не повинен мати ядерної зброї та збагачувати уран понад 3,67%», – сказав Віткофф.

Його різка зміна позиції сталася після критики з боку консервативних кіл у соцмережах, де адміністрацію звинуватили у спробі «перепакувати» угоду 2015 року, офіційно відому як СПВПД (Спільний всеосяжний план дій).

«Ми схвалюємо заяву спецпредставника Віткоффа», – написав Марк Воллес, керівник організації «Об’єднані проти ядерного Ірану» (UANI), після того, як Віткофф змінив тон.

«Згідно з доктриною Трампа, Іран повинен достовірно демонтувати свою ядерну програму, інакше це зроблять США та Ізраїль», – заявив Воллес, колишній американський дипломат.

Араґчі, який 17 квітня відвідає Москву, зауважив, що Віткофф робив «різні заяви» після першого раунду переговорів, але додав, що «справжню позицію Вашингтона має бути визначено за столом переговорів».

Трамп неодноразово підкреслював, що Ірану не можна дозволити отримати ядерну зброю, але не уточнював, чи йдеться про обмеження ядерної програми чи її повну ліквідацію. Водночас його адміністрація продовжує надсилати суперечливі сигнали.

Як повідомляє видання Axios 16 квітня з посиланням на анонімного представника адміністрації США, відсутність чіткої позиції пояснюється триваючими внутрішніми дискусіями.

«Політика щодо Ірану поки що не є чіткою, головним чином тому, що вона ще формулюється. Це складно, оскільки питання вкрай політизоване», – сказав джерело.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com