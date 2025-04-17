ЄС потребує збільшення імпорту ЗПГ для задоволення літнього попиту та досягнення цілей щодо запасу газу – ACER

Обновлено: Апрель 17, 2025. Тэги: , , , , , , ,

ЄС потребує збільшення імпорту ЗПГ для задоволення літнього попиту та досягнення цілей щодо запасу газу – ACER

За даними Європейського агентства з cooperation енергетичних регуляторів (ACER), для забезпечення попиту на газ влітку та досягнення цільового рівня наповнення сховищ на 90% до 1 листопада ЄС необхідно збільшити імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) приблизно на 20% порівняно з рівнем 2024 року.

Водночас, несприятливі сезонні розриви цін можуть ускладнити накопичення ресурсу.

ЄС потребує збільшення імпорту ЗПГ для забезпечення літнього попиту та цілей щодо запасів

За даними Європейського агентства з cooperation енергетичних регуляторів (ACER), досягнення цільового рівня наповнення газових сховищ ЄС на 90% до 1 листопада можливе лише за умови збільшення імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) приблизно на 20% порівняно з рівнем 2024 року та високої завантаженості трубопровідних постачань. Про це йдеться у прогнозі агентства, опублікованому 16 квітня.

Станом на 31 березня, після закінчення минулого газового зимового сезону, рівень наповнення сховищ у ЄС становив лише 33,8%. ACER застерігає, що несприятливі сезонні розриви цін можуть ускладнити процес поповнення запасів улітку.

«Хоча ринок залишається високоволатильним, ціни на літо 2025 року протягом останніх місяців стабільно перевищували ціни на зиму 2025/2026, досягаючи розриву в €6/МВт·год у січні. Це зменшує стимули для накопичення газу», – йдеться у звіті.

Водночас, за оцінками Platts (S&P Global Commodity Insights), контракти на третій квартал 2025 року на хаба TTF вже торгуються з невеликим дисконтом до зимових цін. Станом на 15 квітня, ціна літнього контракту склала €34,85/МВт·год, тоді як зимового – €35,56/МВт·год. Однак ACER зазначає, що навіть за таких умов розрив залишається недостатнім для покриття витрат на зберігання.

Питання щодо цільового рівня наповнення сховищ

У своєму прогнозі ACER проаналізував аргументи за і проти збереження чинного цільового рівня наповнення сховищ на 90%:

Аргументи за статус-кво:

  • Перегляд цілей може створити ризиковий прецедент і підірвати довіру до регуляторних механізмів.
  • Високі літні ціни необхідні для залучення достатнього обсягу газу, що допоможе уникнути дефіциту взимку.

Аргументи за зміни:

  • Зниження цільового рівня може зменшити сезонний розрив цін і знизити вартість газу влітку.
  • Після падіння попиту на газ понад 20% з 2022 року рівень наповнення на 90% є менш критичним.
  • Субсидії на основі потужностей можуть бути ефективнішими, ніж підтримка товарних запасів.

11 квітня Рада ЄС оприлюднила свою переговорну позицію щодо пропозиції Європейської комісії щодо поновлення регламенту про запаси газу. Серед ключових пропозицій – розширення періоду досягнення цільового рівня з 1 жовтня по 1 грудня (замість жорсткої дати 1 листопада) та дозвіл для країн-членів відхилятися від цілей на 10% у разі несприятливих ринкових умов.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: spglobal.com

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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