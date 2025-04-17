Видобуток нафти в США досягне піку в 2027 році – прогноз EIA

За даними Управління з енергетичної інформації США (EIA), видобуток нафти в країні досягне максимуму на рівні 14 мільйонів барелів на день (mbbl/d) у 2027 році, після чого почне поступово знижуватися. Це ознаменує завершення сланцевого буму, а до 2050 року обсяги виробництва впадуть до 11,3 mbbl/d. Водночас міжнародні агентства попереджають про уповільнення зростання світового попиту на нафту через торгові війни та перехід на електромобілі.

Видобуток нафти в США досягне пікового рівня 14 мільйонів барелів на день (mbbl/d) у 2027 році та стабілізується до кінця десятиліття, після чого почне знижуватися. Такий прогноз оприлюднило Управління з енергетичної інформації (EIA) у своєму щорічному огляді «Annual Energy Outlook».

Ця тенденція свідчить про наближення кінця сланцевого буму в США: до 2050 року обсяги виробництва скоротяться до приблизно 11,3 mbbl/d. EIA підкреслює, що США, які зараз є найбільшим у світі виробником нафти, вже зараз демонструють поступове зниження видобутку з поточних 13,7 mbbl/d.

Згідно зі звітом, політика колишнього президента США Джо Байдена вплинула на цю траєкторію, попри рекордні показники видобутку нафти під час його президентства у 2023–2024 роках. Міністерство енергетики США (DOE) пов’язує майбутнє падіння виробництва з діями Байдена, називаючи його курс «катастрофічним» для енергетичного сектора. Водночас, за даними Reuters, кількість виданих дозволів на буріння під час адміністрації Байдена зросла порівняно з першим терміном Дональда Трампа.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) зазначає, що митні тарифи Трампа на імпортні товари збільшили витрати сланцевих компаній, що вплинуло на прогнози видобутку нафти в США на 2025 рік.

За оцінками EIA, видобуток сланцевої нафти в країні досягне піку в 10 mbbl/d у 2027 році (порівняно з 9,69 mbbl/d цього року), а до 2050 року знизиться до 9,33 mbbl/d.

Попит на нафту в США, який відновився після пандемії, стабілізується в наступному році: очікується незначне зростання з 20,51 mbbl/d у 2024 році до 20,52 mbbl/d у 2025 році. Для порівняння, у 2019 році (до COVID-19) середньодобове споживання нафти в країні становило 20,54 mbbl/d, а рекордний рівень був зафіксований у 2005 році – 20,80 mbbl/d.

EIA також знизило прогнози зростання світового попиту на нафту через слабку економічну активність, спричинену торговою війною між США та Китаєм.

Ціна на Brent у 2025 році в середньомускладе 67,87 за барель (раніше очікувалося 67,87 за барель , а американський WTI – 63,88 (на 7 нижче попереднього прогнозу). Станом на 16 квітня 2025 року Brent торгувалася трохи нижче 65 за барель (мінус 14%).

IEA прогнозує, що глобальне зростання попиту на нафту сповільниться через митні обмеження Трампа та відповідні заходи торгових партнерів. Так, у 2025 році зростання попиту очікується на рівні 730 тисяч барелів на добу (проти 1,03 mbbl/d у попередньому прогнозі).

«Погіршення економічних перспектив через загострення торгових конфліктів змусило нас переглянути очікування щодо попиту на нафту», – йдеться у звіті IEA.

До 2026 року зростання попиту ще більше уповільниться – до 690 тисяч барелів на добу – через економічну крихкість і поширення електромобілів.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: offshore-technology