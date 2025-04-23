Підвищення рівня води на Рейні частково відновлює судноплавство

Обновлено: Апрель 23, 2025.

Підвищення рівня води на Рейні частково відновлює судноплавство

Після Великодніх дощів рівень води в річці Рейн у Німеччині підвищився, що дозволило суднам збільшити вантажопідйомність, особливо в критичній точці Кауб. Однак рівень води залишається недостатнім для повноцінної навігації, що спричиняє додаткові витрати для вантажовласників.

Текст новини:

Після Великодніх дощів у Німеччині рівень води в річці Рейн підвищився, що дозволило суднам збільшити вантажопідйомність, особливо в критичній точці Кауб. Рівень води в Каубі піднявся до 125 см, що дозволило суднам перевозити понад 1 400 метричних тонн вантажу, порівняно з 870 тоннами на початку квітня.

Однак, попри це покращення, рівень води залишається недостатнім для повноцінної навігації, особливо на південь від Дуйсбурга та Кельна. Судна змушені перевозити менші обсяги вантажів, що призводить до збільшення витрат на перевезення. Вартість фрахту для танкерів на маршруті Роттердам — Карлсруе зросла до приблизно 90 євро за тонну, порівняно з 46 євро на початку квітня та 34 євро в кінці березня.

Низький рівень води означає, що оператори суден накладають додаткові збори на ставки фрахту, щоб компенсувати неповне завантаження суден, що збільшує витрати для вантажовласників. Вантажі повинні перевозитися кількома суднами замість одного, що також підвищує витрати.

Рейн є важливим транспортним маршрутом для таких товарів, як зерно, мінерали, вугілля та нафтопродукти, включаючи мазут. Німецькі компанії стикалися з проблемами постачання та виробництва влітку 2022 року після посухи та спеки, що призвели до незвично низького рівня води в Рейні.

Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: reuters.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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