Підвищення рівня води на Рейні частково відновлює судноплавство

Після Великодніх дощів рівень води в річці Рейн у Німеччині підвищився, що дозволило суднам збільшити вантажопідйомність, особливо в критичній точці Кауб. Однак рівень води залишається недостатнім для повноцінної навігації, що спричиняє додаткові витрати для вантажовласників.

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Після Великодніх дощів у Німеччині рівень води в річці Рейн підвищився, що дозволило суднам збільшити вантажопідйомність, особливо в критичній точці Кауб. Рівень води в Каубі піднявся до 125 см, що дозволило суднам перевозити понад 1 400 метричних тонн вантажу, порівняно з 870 тоннами на початку квітня.

Однак, попри це покращення, рівень води залишається недостатнім для повноцінної навігації, особливо на південь від Дуйсбурга та Кельна. Судна змушені перевозити менші обсяги вантажів, що призводить до збільшення витрат на перевезення. Вартість фрахту для танкерів на маршруті Роттердам — Карлсруе зросла до приблизно 90 євро за тонну, порівняно з 46 євро на початку квітня та 34 євро в кінці березня.

Низький рівень води означає, що оператори суден накладають додаткові збори на ставки фрахту, щоб компенсувати неповне завантаження суден, що збільшує витрати для вантажовласників. Вантажі повинні перевозитися кількома суднами замість одного, що також підвищує витрати.

Рейн є важливим транспортним маршрутом для таких товарів, як зерно, мінерали, вугілля та нафтопродукти, включаючи мазут. Німецькі компанії стикалися з проблемами постачання та виробництва влітку 2022 року після посухи та спеки, що призвели до незвично низького рівня води в Рейні.

Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: reuters.com