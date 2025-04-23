Саудівська Аравія та Індія поглиблюють енергетичне партнерство: угода про будівництво двох нафтопереробних заводів

Під час офіційного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Саудівської Аравії 22 квітня 2025 року сторони уклали угоду про поглиблення співпраці в енергетичному секторі. Основними напрямками стали постачання нафти та нафтопродуктів, розвиток проєктів у сфері нафтопереробки та нафтохімії, а також будівництво двох нафтопереробних заводів в Індії

Під час державного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Саудівської Аравії 22 квітня 2025 року було досягнуто домовленостей про поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами в енергетичному секторі. Згідно з спільною заявою, сторони зосередяться на зміцненні стабільності світових нафтових ринків, забезпеченні безпеки постачання енергоносіїв та розвитку спільних проєктів у галузі нафтопереробки та нафтохімії.

Одним із ключових результатів переговорів стало рішення про спільне будівництво двох нафтопереробних заводів в Індії. За даними джерел, один із заводів може бути реалізований у штаті Андхра-Прадеш у співпраці з державною компанією Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), а інший — у штаті Гуджарат за участю Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) та, можливо, Saudi Aramco. Ці проєкти спрямовані на задоволення зростаючого попиту на паливо та нафтохімічну продукцію в Індії.

Крім того, сторони домовилися про співпрацю в галузі зеленого та чистого водню, розвитку технологій зберігання та транспортування водню, а також обміну досвідом у впровадженні найкращих практик у сфері енергоефективності та раціонального використання енергії в будівництві, промисловості та транспорті.

Угода також передбачає спільну роботу над розвитком ланцюгів постачання, пов’язаних з енергетичним сектором, та сприяння співпраці між компаніями обох країн у реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики та енергетичних технологій.

Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: reuters.com, argusmedia.com, bloomberg.com, mea.gov.in