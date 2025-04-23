Саудівська Аравія та Індія поглиблюють енергетичне партнерство: угода про будівництво двох нафтопереробних заводів

Обновлено: Апрель 23, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Саудівська Аравія та Індія поглиблюють енергетичне партнерство: угода про будівництво двох нафтопереробних заводів

Під час офіційного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Саудівської Аравії 22 квітня 2025 року сторони уклали угоду про поглиблення співпраці в енергетичному секторі. Основними напрямками стали постачання нафти та нафтопродуктів, розвиток проєктів у сфері нафтопереробки та нафтохімії, а також будівництво двох нафтопереробних заводів в Індії

Під час державного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Саудівської Аравії 22 квітня 2025 року було досягнуто домовленостей про поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами в енергетичному секторі. Згідно з спільною заявою, сторони зосередяться на зміцненні стабільності світових нафтових ринків, забезпеченні безпеки постачання енергоносіїв та розвитку спільних проєктів у галузі нафтопереробки та нафтохімії.

Одним із ключових результатів переговорів стало рішення про спільне будівництво двох нафтопереробних заводів в Індії. За даними джерел, один із заводів може бути реалізований у штаті Андхра-Прадеш у співпраці з державною компанією Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), а інший — у штаті Гуджарат за участю Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) та, можливо, Saudi Aramco. Ці проєкти спрямовані на задоволення зростаючого попиту на паливо та нафтохімічну продукцію в Індії.

Крім того, сторони домовилися про співпрацю в галузі зеленого та чистого водню, розвитку технологій зберігання та транспортування водню, а також обміну досвідом у впровадженні найкращих практик у сфері енергоефективності та раціонального використання енергії в будівництві, промисловості та транспорті.

Угода також передбачає спільну роботу над розвитком ланцюгів постачання, пов’язаних з енергетичним сектором, та сприяння співпраці між компаніями обох країн у реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики та енергетичних технологій.

Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: reuters.com, argusmedia.com, bloomberg.com, mea.gov.in

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(Всего статей: 1574)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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