Казахстан пріоритизує національні інтереси у нафтовидобутку, попри зобов’язання в рамках ОПЕК+

Новий міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов заявив, що країна визначатиме рівень нафтовидобутку, виходячи з національних інтересів, навіть якщо це суперечить домовленостям ОПЕК+.

Це рішення викликало занепокоєння серед ключових учасників альянсу, зокрема Саудівської Аравії.​

Казахстан визначає рівень нафтовидобутку за національними інтересами

У своєму інтерв’ю Reuters, новопризначений міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов наголосив, що країна прийматиме рішення щодо обсягів нафтовидобутку, керуючись виключно національними інтересами, а не зобов’язаннями в рамках ОПЕК+. ​

Ця заява викликала занепокоєння серед інших членів ОПЕК+, особливо Саудівської Аравії, через зростання видобутку нафти в Казахстані. ​

Обмеження у зниженні видобутку

Аккенженов пояснив, що Казахстан не може зменшити видобуток на трьох основних нафтовидобувних проєктах — Кашаган, Тенгіз і Карачаганак — оскільки вони контролюються іноземними компаніями, такими як Chevron, ExxonMobil, Shell, Eni, TotalEnergies та Лукойл.

Зобов’язання в рамках ОПЕК+

Хоча Казахстан готовий виконувати зобов’язання в рамках ОПЕК+, міністр зазначив, що країна не може зупинити видобуток на старих родовищах, оскільки це призведе до їх втрати. ​

Експортні маршрути та плани

Казахстан планує експортувати 1,2 мільйона тонн нафти до Німеччини через нафтопровід «Дружба» у 2025 році та розглядає можливість збільшення цього обсягу до 2,5 мільйона тонн, залежно від погодження транзиту з боку росії. ​

Також країна розглядає можливість збільшення постачання нафти через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД) та в напрямку Китаю, хоча конкретних домовленостей наразі немає. ​

Заяви міністра енергетики Казахстану свідчать про прагнення країни балансувати між національними інтересами та міжнародними зобов’язаннями в рамках ОПЕК+. Це може вплинути на динаміку нафтового ринку та взаємовідносини всередині альянсу.​

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: Reuters The Moscow Times, Investing.com