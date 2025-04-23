Казахстан пріоритизує національні інтереси у нафтовидобутку, попри зобов’язання в рамках ОПЕК+

Новий міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов заявив, що країна визначатиме рівень нафтовидобутку, виходячи з національних інтересів, навіть якщо це суперечить домовленостям ОПЕК+.
Це рішення викликало занепокоєння серед ключових учасників альянсу, зокрема Саудівської Аравії.
Казахстан визначає рівень нафтовидобутку за національними інтересами
У своєму інтерв’ю Reuters, новопризначений міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов наголосив, що країна прийматиме рішення щодо обсягів нафтовидобутку, керуючись виключно національними інтересами, а не зобов’язаннями в рамках ОПЕК+.
Ця заява викликала занепокоєння серед інших членів ОПЕК+, особливо Саудівської Аравії, через зростання видобутку нафти в Казахстані.
Обмеження у зниженні видобутку
Аккенженов пояснив, що Казахстан не може зменшити видобуток на трьох основних нафтовидобувних проєктах — Кашаган, Тенгіз і Карачаганак — оскільки вони контролюються іноземними компаніями, такими як Chevron, ExxonMobil, Shell, Eni, TotalEnergies та Лукойл.
Зобов’язання в рамках ОПЕК+
Хоча Казахстан готовий виконувати зобов’язання в рамках ОПЕК+, міністр зазначив, що країна не може зупинити видобуток на старих родовищах, оскільки це призведе до їх втрати.
Експортні маршрути та плани
Казахстан планує експортувати 1,2 мільйона тонн нафти до Німеччини через нафтопровід «Дружба» у 2025 році та розглядає можливість збільшення цього обсягу до 2,5 мільйона тонн, залежно від погодження транзиту з боку росії.
Також країна розглядає можливість збільшення постачання нафти через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД) та в напрямку Китаю, хоча конкретних домовленостей наразі немає.
Заяви міністра енергетики Казахстану свідчать про прагнення країни балансувати між національними інтересами та міжнародними зобов’язаннями в рамках ОПЕК+. Це може вплинути на динаміку нафтового ринку та взаємовідносини всередині альянсу.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: Reuters The Moscow Times, Investing.com