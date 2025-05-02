МВФ знижує прогноз економічного зростання для експортерів нафти з Близького Сходу через падіння цін

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив оцінку економічного зростання для нафтових експортерів Близького Сходу до 2,3% через падіння цін на нафту. Основними причинами є торгові напруження, політична невизначеність та продовження обмежень видобутку. Фонд очікує помірний надлишок пропозиції на ринку нафти у 2025 році.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз економічного зростання для нафтових експортерів Близького Сходу з 4% до 2,3% у зв’язку з падінням цін на нафту. Таку оцінку опубліковано у щоквартальному огляді Regional Economic Outlook for the Middle East and Central Asia.
За даними МВФ, середня ціна на нафту у 2025 році складе 66,90забарель,щона66,90забарель,щона6 нижче попереднього прогнозу. Це пов’язано з поступовим припиненням обмежень видобутку ОПЕК+, зростанням пропозиції від інших виробників та слабким попитом через торгові конфлікти та невизначеність у світовій економіці.
Водночас, у регіоні очікується уповільнення не нафтового сектора, оскільки країни-експортери можуть скоригувати інвестиційні програми через низькі ціни на сировину.
«Висока нестабільність на ринку нафти робить критично важливим збереження фіскальних резервів та справедливий розподіл доходів від природних ресурсів між нинішнім і майбутніми поколіннями», — зазначив МВФ.
Крім того, фонд рекомендує нафтозалежним країнам розвивати альтернативні джерела доходів і скорочувати енергетичні субсидії.
Наприклад, минулого тижня МВФ знизив прогноз зростання ВВП Саудівської Аравії до 3,0% (проти 3,3% раніше) після 13%-го падіння цін на нафту за місяць.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com