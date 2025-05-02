МВФ знижує прогноз економічного зростання для експортерів нафти з Близького Сходу через падіння цін

Обновлено: Май 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

МВФ знижує прогноз економічного зростання для експортерів нафти з Близького Сходу через падіння цін

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив оцінку економічного зростання для нафтових експортерів Близького Сходу до 2,3% через падіння цін на нафту. Основними причинами є торгові напруження, політична невизначеність та продовження обмежень видобутку. Фонд очікує помірний надлишок пропозиції на ринку нафти у 2025 році.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз економічного зростання для нафтових експортерів Близького Сходу з 4% до 2,3% у зв’язку з падінням цін на нафту. Таку оцінку опубліковано у щоквартальному огляді Regional Economic Outlook for the Middle East and Central Asia.

За даними МВФ, середня ціна на нафту у 2025 році складе 66,90забарель,щона66,90забарель,щона6 нижче попереднього прогнозу. Це пов’язано з поступовим припиненням обмежень видобутку ОПЕК+, зростанням пропозиції від інших виробників та слабким попитом через торгові конфлікти та невизначеність у світовій економіці.

Водночас, у регіоні очікується уповільнення не нафтового сектора, оскільки країни-експортери можуть скоригувати інвестиційні програми через низькі ціни на сировину.

«Висока нестабільність на ринку нафти робить критично важливим збереження фіскальних резервів та справедливий розподіл доходів від природних ресурсів між нинішнім і майбутніми поколіннями», — зазначив МВФ.

Крім того, фонд рекомендує нафтозалежним країнам розвивати альтернативні джерела доходів і скорочувати енергетичні субсидії.

Наприклад, минулого тижня МВФ знизив прогноз зростання ВВП Саудівської Аравії до 3,0% (проти 3,3% раніше) після 13%-го падіння цін на нафту за місяць.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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