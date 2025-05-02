Казахстан продовжив заборону вивезення зрідженого газу LPG

Казахстан продовжив заборону на вивіз із країни зрідженого нафтового газу. Заборона вводиться на шість місяців.

Таке рішення ухвалено на засіданні міжвідомчої комісії під головуванням віцепрем’єр – міністра національної економіки Серіка Жумангаріна, повідомляє прес-служба уряду. Це рішення необхідне для недопущення дефіциту зрідженого газу на внутрішньому ринку та його перетікання у прикордонні країни.

Повідомлялося, що заборона вводиться на шість місяців з 14 травня 2025 року. Раніше така ж заборона була введена на шість місяців 14 листопада 2024 року, а до цього – 2 травня 2024 року.

Наказ розроблено з метою забезпечення зрідженим нафтовим газом внутрішній ринок Республіки Казахстан.

Цим наказом забороняється вивезення з території країни строком на шість місяців з 14 травня 2025 року:

скрапленого нафтового газу (код ТН ЗЕД ЄАЕС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ЗЕД ЄАЕС 2711 12 940 0) та бутану (код ТН ЗЕД ЄАЕС 2711 13 970 0) автомобільним та залізничним транспортом.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: kz.kursiv.media