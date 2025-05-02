Казахстан продовжив заборону вивезення зрідженого газу LPG

Обновлено: Май 02, 2025. Тэги: , , ,

Казахстан продовжив заборону вивезення зрідженого газу LPG

Казахстан продовжив заборону на вивіз із країни зрідженого нафтового газу. Заборона вводиться на шість місяців.

Таке рішення ухвалено на засіданні міжвідомчої комісії під головуванням віцепрем’єр – міністра національної економіки Серіка Жумангаріна, повідомляє прес-служба уряду. Це рішення необхідне для недопущення дефіциту зрідженого газу на внутрішньому ринку та його перетікання у прикордонні країни.

Повідомлялося, що заборона вводиться на шість місяців з 14 травня 2025 року. Раніше така ж заборона була введена на шість місяців 14 листопада 2024 року, а до цього – 2 травня 2024 року.

Наказ розроблено з метою забезпечення зрідженим нафтовим газом внутрішній ринок Республіки Казахстан.

Цим наказом забороняється вивезення з території країни строком на шість місяців з 14 травня 2025 року:

скрапленого нафтового газу (код ТН ЗЕД ЄАЕС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ЗЕД ЄАЕС 2711 12 940 0) та бутану (код ТН ЗЕД ЄАЕС 2711 13 970 0) автомобільним та залізничним транспортом.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: kz.kursiv.media

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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