Несподіваний поворот OPEC+: виробництво нафти скоротилося в квітні

Обновлено: Май 02, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Несподіваний поворот OPEC+: виробництво нафти скоротилося в квітні

За даними Bloomberg, у квітні 2025 року OPEC+ незважаючи на плани збільшити видобуток, скоротив виробництво нафти на 200 тис. барелів на добу (bpd). Падіння на половину забезпечила Венесуела через санкції США, але найбільше запитань викликає поведінка ОАЕ та Саудівської Аравії, які мали збільшити видобуток, але практично не змінили показники. Це ставить під сумнів дотримання угод OPEC+ та може вплинути на майбутні рішення альянсу, особливо перед зустріччю 5 травня.

Деталі ситуації

  1. Неочікуване падіння видобутку
    За даними Bloomberg, у квітні замість запланованого зростання OPEC+ скоротив виробництво на 200 тис. bpd, досягнувши 27.24 млн bpd. Основне падіння відбулося у Венесуелі (–100 тис. bpd) через підготовку до поновлення санкцій США. Проте найбільш несподіваним стало те, що ОАЕ, попри дозвіл на збільшення видобутку, скоротили його на 80 тис. bpd, а Саудівська Аравія додала лише 20 тис. bpd — значно нижче запланованого3.

  2. Порушення квот та криза довіри
    Ірак та ОАЕ продовжують перевищувати свої квоти, що загострює питання дисципліни в OPEC+. Водночас альянс нещодавно пообіцяв компенсувати 4.57 млн bpd надлишкового видобутку до 2026 року, але одночасно потроїв збільшення видобутку на травень — до 411 тис. bpd. Аналітики вважають, що це спроба Саудівської Аравії «покарати» порушників, але це також призвело до падіння цін на Brent нижче $65 за барель36.

  3. Стратегія Саудівської Аравії: між ціною та політикою
    Джерела Reuters повідомляють, що саудівські чиновники заявляють про готовність жити з нижчими цінами на нафту (~61забарель),хочабюджетнийбаланскраїнивимагає∗∗61забарель),хочабюджетнийбаланскраїнивимагає90**. Проте їхні дії (незначне збільшення видобутку) свідчать, що повного відходу від підтримки ринку поки немає. Це створює невизначеність перед зустріччю OPEC+ 5 травня: чи буде нове збільшення видобутку, чи почнеться «тиха цінова війна»69.

  4. Реакція ринку та майбутні рішення
    Попри заяви Саудівської Аравії про стійкість до низьких цін, аналітики підкреслюють, що тривале зниження цін загрожує її масштабним економічним проєктам, таким як NEOM. Водночас Казахстан, який ігнорував квоти, заявив, що «національні інтереси» для нього пріоритетні, що додає напруженості в OPEC+811.

 OPEC+ опинився на роздоріжжі — між дисципліною учасників, тиском на ціни та політичними інтересами. Найближчі рішення альянсу визначать, чи вдасться уникнути повноцінної цінової війни, яка загрожує стабільності ринку.

ДжерелоНТЦ Псіхєя.
За матеріалами: oilprice.com,  reuters.com

Автор:

(Всего статей: 1602)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: