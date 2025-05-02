Несподіваний поворот OPEC+: виробництво нафти скоротилося в квітні

За даними Bloomberg, у квітні 2025 року OPEC+ незважаючи на плани збільшити видобуток, скоротив виробництво нафти на 200 тис. барелів на добу (bpd). Падіння на половину забезпечила Венесуела через санкції США, але найбільше запитань викликає поведінка ОАЕ та Саудівської Аравії, які мали збільшити видобуток, але практично не змінили показники. Це ставить під сумнів дотримання угод OPEC+ та може вплинути на майбутні рішення альянсу, особливо перед зустріччю 5 травня.
Деталі ситуації
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Неочікуване падіння видобутку
За даними Bloomberg, у квітні замість запланованого зростання OPEC+ скоротив виробництво на 200 тис. bpd, досягнувши 27.24 млн bpd. Основне падіння відбулося у Венесуелі (–100 тис. bpd) через підготовку до поновлення санкцій США. Проте найбільш несподіваним стало те, що ОАЕ, попри дозвіл на збільшення видобутку, скоротили його на 80 тис. bpd, а Саудівська Аравія додала лише 20 тис. bpd — значно нижче запланованого3.
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Порушення квот та криза довіри
Ірак та ОАЕ продовжують перевищувати свої квоти, що загострює питання дисципліни в OPEC+. Водночас альянс нещодавно пообіцяв компенсувати 4.57 млн bpd надлишкового видобутку до 2026 року, але одночасно потроїв збільшення видобутку на травень — до 411 тис. bpd. Аналітики вважають, що це спроба Саудівської Аравії «покарати» порушників, але це також призвело до падіння цін на Brent нижче $65 за барель36.
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Стратегія Саудівської Аравії: між ціною та політикою
Джерела Reuters повідомляють, що саудівські чиновники заявляють про готовність жити з нижчими цінами на нафту (~61забарель),хочабюджетнийбаланскраїнивимагає∗∗61забарель),хочабюджетнийбаланскраїнивимагає∗∗90**. Проте їхні дії (незначне збільшення видобутку) свідчать, що повного відходу від підтримки ринку поки немає. Це створює невизначеність перед зустріччю OPEC+ 5 травня: чи буде нове збільшення видобутку, чи почнеться «тиха цінова війна»69.
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Реакція ринку та майбутні рішення
Попри заяви Саудівської Аравії про стійкість до низьких цін, аналітики підкреслюють, що тривале зниження цін загрожує її масштабним економічним проєктам, таким як NEOM. Водночас Казахстан, який ігнорував квоти, заявив, що «національні інтереси» для нього пріоритетні, що додає напруженості в OPEC+811.
OPEC+ опинився на роздоріжжі — між дисципліною учасників, тиском на ціни та політичними інтересами. Найближчі рішення альянсу визначать, чи вдасться уникнути повноцінної цінової війни, яка загрожує стабільності ринку.
Джерело: НТЦ Псіхєя.
За матеріалами: oilprice.com, reuters.com