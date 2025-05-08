Словаччина виступила проти плану ЄС щодо повного припинення імпорту російських енергоносіїв до 2027 року

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо жорстко розкритикував нову енергетичну дорожню карту Європейської Комісії, що передбачає повне припинення імпорту російських нафти, газу та ядерного палива до 2027 року. На його думку, така політика є «економічним самогубством», що болючіше вдарить по економіці ЄС, ніж по Росії.

Критику підтримала й Угорщина, яка зберігає тісні енергетичні зв’язки з Росією. Обидві країни вважають запропоновані терміни неприйнятними через ризики зростання цін і втрату конкурентоздатності ЄС.

Словаччина різко розкритикувала нову енергетичну дорожню карту Європейської Комісії, що передбачає повне припинення постачання російських енергоносіїв до 2027 року, зокрема природного газу.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо охарактеризував план як «економічне самогубство», яке, на його думку, завдасть більшої шкоди самому ЄС, ніж Росії. «Це просто економічне самогубство — довести ситуацію до того, щоб припинити і постачання газу, і ядерного палива, і нафти, тільки тому, що будується нова Залізна завіса між Західним світом і, можливо, Росією та іншими країнами», — заявив Фіцо, як цитує Reuters.

У вівторок Єврокомісія представила поетапний план відмови від російських енергоносіїв: нафти, газу та ядерної енергії. За задумом, перехід відбуватиметься поступово й у контрольований спосіб, у контексті ширшого переходу до відновлюваних джерел енергії.

У частині, що стосується природного газу, передбачається припинити імпорт з Росії до кінця 2027 року. Для цього буде посилено прозорість і моніторинг обсягів постачання по всьому європейському ринку. Нові довгострокові контракти з російськими постачальниками не укладатимуться, а спотові контракти припиняться до кінця 2025 року.

Словаччина, яка досі отримує російський газ, вважає запропоновані терміни нереалістичними та економічно небезпечними. За словами Фіцо, такий підхід може призвести до подальшого зростання енергетичних цін, що ще більше погіршить конкурентоздатність європейської економіки, яка й так зазнала значних втрат з 2022 року.

Водночас, за даними голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, частка російського газу в імпорті ЄС зменшилася з 45% у 2021 році до 18% у 2024-му.

Угорщина також розкритикувала новий план. Прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжує підтримувати тісні енергетичні відносини з Москвою, зокрема завдяки постачанню газу через газопровід TurkStream, який проходить через Балкани.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: https://oilprice.com