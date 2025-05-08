Словаччина виступила проти плану ЄС щодо повного припинення імпорту російських енергоносіїв до 2027 року

Обновлено: Май 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Словаччина виступила проти плану ЄС щодо повного припинення імпорту російських енергоносіїв до 2027 року

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо жорстко розкритикував нову енергетичну дорожню карту Європейської Комісії, що передбачає повне припинення імпорту російських нафти, газу та ядерного палива до 2027 року. На його думку, така політика є «економічним самогубством», що болючіше вдарить по економіці ЄС, ніж по Росії.

Критику підтримала й Угорщина, яка зберігає тісні енергетичні зв’язки з Росією. Обидві країни вважають запропоновані терміни неприйнятними через ризики зростання цін і втрату конкурентоздатності ЄС.

 

Словаччина різко розкритикувала нову енергетичну дорожню карту Європейської Комісії, що передбачає повне припинення постачання російських енергоносіїв до 2027 року, зокрема природного газу.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо охарактеризував план як «економічне самогубство», яке, на його думку, завдасть більшої шкоди самому ЄС, ніж Росії. «Це просто економічне самогубство — довести ситуацію до того, щоб припинити і постачання газу, і ядерного палива, і нафти, тільки тому, що будується нова Залізна завіса між Західним світом і, можливо, Росією та іншими країнами», — заявив Фіцо, як цитує Reuters.

У вівторок Єврокомісія представила поетапний план відмови від російських енергоносіїв: нафти, газу та ядерної енергії. За задумом, перехід відбуватиметься поступово й у контрольований спосіб, у контексті ширшого переходу до відновлюваних джерел енергії.

У частині, що стосується природного газу, передбачається припинити імпорт з Росії до кінця 2027 року. Для цього буде посилено прозорість і моніторинг обсягів постачання по всьому європейському ринку. Нові довгострокові контракти з російськими постачальниками не укладатимуться, а спотові контракти припиняться до кінця 2025 року.

Словаччина, яка досі отримує російський газ, вважає запропоновані терміни нереалістичними та економічно небезпечними. За словами Фіцо, такий підхід може призвести до подальшого зростання енергетичних цін, що ще більше погіршить конкурентоздатність європейської економіки, яка й так зазнала значних втрат з 2022 року.

Водночас, за даними голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, частка російського газу в імпорті ЄС зменшилася з 45% у 2021 році до 18% у 2024-му.

Угорщина також розкритикувала новий план. Прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжує підтримувати тісні енергетичні відносини з Москвою, зокрема завдяки постачанню газу через газопровід TurkStream, який проходить через Балкани.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  https://oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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