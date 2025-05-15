EIA підтверджує несподіване зростання запасів нафти

Обновлено: Май 15, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

EIA підтверджує несподіване зростання запасів нафти

Запаси сирої нафти в США збільшились на 4 мільйони барелів за тиждень, що завершився 9 травня 2025 року. Ціни на нафту Brent та WTI знизились, але торгуються вище на 5 доларів за барель порівняно з минулим тижнем. Запаси бензину та дизельного пального зменшились, зокрема, на 1 мільйон барелів і 3.2 мільйона барелів відповідно

Аналіз ринку нафти та тенденції цін

За даними Енергетичної інформаційної адміністрації США (EIA), запаси сирої нафти в США за тиждень, що завершився 9 травня 2025 року, збільшились на 4 мільйони барелів. Однак ціни на нафту знизились, попри це, і на 10:21 ранку в Нью-Йорку нафта марки Brent торгувалася на рівні $66.42 за барель, що на $5 більше, ніж минулого тижня.

  • Запаси бензину: зменшились на 1 мільйон барелів, при середньому щоденному виробництві 9.4 мільйона барелів.
  • Запаси середніх дистилятів: знизились на 3.2 мільйона барелів, з виробництвом, що зменшилось до 4.6 мільйона барелів на добу.

Це відбувається на фоні постійного зменшення запасів дистилятів, які зараз на 16% нижчі за середнє п’ятирічне значення для цього часу року.

“Це несподіване збільшення запасів нафти на фоні зниження запасів бензину та дизельних продуктів показує змішані настрої на ринку нафти, де існує підтримка з боку зростаючого попиту на паливо, але також і побоювання щодо зниження пропозиції в майбутньому.”

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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