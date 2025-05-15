Ситуація в енергосистемі України на 15 травня 2025 року

Огляд ситуації в енергосистемі України

В Україні тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, які постраждали внаслідок обстрілів. Влада вживає необхідні заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми. Активно готуються об’єкти до наступного опалювального сезону та періодів підвищеного навантаження в літній період.

Особлива увага приділяється раціональному використанню електроенергії, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергетичну систему та забезпечити стабільне функціонування енергетичної інфраструктури.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Що стосується Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), на цей час рівень води в ставку-охолоджувачі становить 14.04 м. Цього рівня достатньо для забезпечення потреб станції в охолодженні.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: Міненерго України