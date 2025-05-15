Goldman Sachs: Трамп хоче ціни на нафту в діапазоні $40-50 за барель

Президент США Дональд Трамп віддає перевагу цінам на нафту в межах $40-$50 за барель. Збільшення запасів нафти в США може вплинути на ціни на нафту. Потенційний конфлікт між бажанням Трампа знизити ціни та потребами бурильників сланцевої нафти.

Аналітики Goldman Sachs відзначили, що Трамп хоче, аби ціни на нафту залишалися в діапазоні $40-$50 за барель, ґрунтуючись на його публікаціях у соціальних мережах. На фоні цього ціни на нафту зросли через прогрес у торгових переговорах між США та Китаєм, але очікується значне збільшення запасів нафти в США, що може вплинути на ринок.

Трамп традиційно виступає за зниження цін на нафту. За словами аналітиків Goldman Sachs, його перевага для WTI (West Texas Intermediate) знаходиться в діапазоні $40-$50 за барель, що відповідає частоті його публікацій з теми цін на нафту. Президент США понад 900 разів згадував нафтогазову тему в своїх постах. Однак поточна ситуація на ринку нафти свідчить про те, що ціни вже перевищили ці межі:

Ціни на нафту марки Brent наразі торгуються вище $66 за барель, а WTI — близько $63 за барель.

Успішні торгові переговори між США та Китаєм покращили прогнози щодо попиту на нафту.

Збільшення запасів нафти в США може призвести до зниження цін.

“Президент США зазвичай закликає до зниження цін (або святкує падіння цін), коли WTI перевищує $50 за барель”, — зазначають аналітики Goldman Sachs.

Переважна думка наразі, що навіть ціна в $50 за барель занадто низька для бурильників сланцевої нафти в США, щоб зберегти виробництво, не кажучи вже про його збільшення. Це поставило президента Трампа в складне становище, оскільки його прагнення до зниження цін на нафту вступає в конфлікт з інтересами нафтогазової галузі США та її підтримкою.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com