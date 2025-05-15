Ціни на нафту знизилися через очікування угоди між США та Іраном

Відбулося зниження цін на нафту більш ніж на \$1 за барель. Причина: можлива ядерна угода між США та Іраном. Зростання запасів нафти в США додатково вплинуло на ціни. ОПЕК+ продовжує збільшувати постачання, зменшуючи прогноз стосовно цін на нафту.
Ціни на нафту впали більше ніж на $1 за барель під час торгів у четвер через очікування можливої ядерної угоди між США та Іраном. Крім того, несподіваний ріст запасів нафти в США минулого тижня також посилив побоювання інвесторів щодо надлишку пропозиції.
Основні причини зниження цін на нафту
- Зниження цін на нафту Brent і WTI — ф’ючерси на Brent подешевшали на $1,49 (−2,3%) до $64,60 за барель, в той час, як WTI знизилися на $1,46 (−2,3%) до $61,69.
- Можлива ядерна угода між США та Іраном може ослабити недавно введені американські санкції проти Ірану, що змінить баланс попиту і пропозиції на нафту у світі.
- Несподіваний ріст запасів нафти у США на 3,5 млн барелів минулого тижня збільшив тиск на ціни.
- Аналізи експертів свідчать, що без геополітичних потрясінь ціни можуть знизитися до $50 за барель.
«Ринок показав нові розпродажі в очікуванні, що ядерна угода ослабить недавно посилені американські санкції проти Ірану, що може змінити баланс попиту і пропозиції на нафту в світі», — зазначив економіст Nomura Securities Юкі Такасіма.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com, Reuters