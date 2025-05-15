Ціни на нафту знизилися через очікування угоди між США та Іраном

Обновлено: Май 15, 2025. Тэги: , , , , , ,

Ціни на нафту знизилися через очікування угоди між США та Іраном

Відбулося зниження цін на нафту більш ніж на \$1 за барель.  Причина: можлива ядерна угода між США та Іраном. Зростання запасів нафти в США додатково вплинуло на ціни.  ОПЕК+ продовжує збільшувати постачання, зменшуючи прогноз стосовно цін на нафту.

Ціни на нафту впали більше ніж на $1 за барель під час торгів у четвер через очікування можливої ядерної угоди між США та Іраном. Крім того, несподіваний ріст запасів нафти в США минулого тижня також посилив побоювання інвесторів щодо надлишку пропозиції. 

Основні причини зниження цін на нафту

  • Зниження цін на нафту Brent і WTI — ф’ючерси на Brent подешевшали на $1,49 (−2,3%) до $64,60 за барель, в той час, як WTI знизилися на $1,46 (−2,3%) до $61,69.
  • Можлива ядерна угода між США та Іраном може ослабити недавно введені американські санкції проти Ірану, що змінить баланс попиту і пропозиції на нафту у світі.
  • Несподіваний ріст запасів нафти у США на 3,5 млн барелів минулого тижня збільшив тиск на ціни.
  • Аналізи експертів свідчать, що без геополітичних потрясінь ціни можуть знизитися до $50 за барель.

«Ринок показав нові розпродажі в очікуванні, що ядерна угода ослабить недавно посилені американські санкції проти Ірану, що може змінити баланс попиту і пропозиції на нафту в світі», — зазначив економіст Nomura Securities Юкі Такасіма.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com, Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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