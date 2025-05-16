Збройні напади на військових Гаяни посилили напруження через нафтову територію Ессекібо

Військові Гаяни зазнали атак із боку венесуельських озброєних осіб у цивільному. Напади сталися напередодні виборів, які венесуела планує провести на спірній території Ессекібо попри заборону Міжнародного суду ООН. США попередили про наслідки у разі нападу на Гаяну або ExxonMobil.

Конфлікт за нафтовий регіон загострюється

У контексті загострення багаторічної територіальної суперечки між Гаяною та Венесуелою щодо нафтоносного регіону Ессекібо, військові Гаяни заявили про серію збройних нападів із боку венесуельських сил. За даними Сил оборони Гаяни (GDF), три окремі атаки відбулися протягом 24 годин вздовж річки Cuyuni.

У нападах брали участь озброєні особи в цивільному одязі з венесуельського боку річки.

Постраждалих чи загиблих не зафіксовано .

. Гаяна посилила патрулювання у прикордонному регіоні.

Глобальна реакція та вибори у Венесуелі

Напади сталися напередодні запланованих на 25 травня виборів, які Венесуела хоче провести на спірній території Ессекібо, попри міжнародне засудження. Міжнародний суд ООН (ICJ) раніше видав зобов’язувальне рішення, що забороняє Венесуелі вчиняти односторонні дії у цьому регіоні.

Район Ессекібо становить близько двох третин території Гаяни .

. У прибережній частині, зокрема в офшорному блоці Stabroek, компанія ExxonMobil відкрила понад 11 млрд барелів нафтового еквівалента.

відкрила понад 11 млрд барелів нафтового еквівалента. каркас розширює претензії на морську акваторію біля Гаяни.

Попередження США та нові нафтові постачання

Вашингтон попередив, що будь-який напад на Гаяну або ExxonMobil матиме серйозні наслідки для Венесуели. На тлі ескалації, 27 травня спливає строк для завершення діяльності американських компаній у Венесуелі. Тим часом перший вантаж нової венесуельської нафти вже надійшов до США.

Chevron Corp та інші видобувні компанії закликають адміністрацію Трампа дозволити продовження постачань та зберегти частки у спільних підприємствах із PDVSA.

Ця ескалація демонструє, наскільки геополітична напруга може впливати на світовий ринок енергоресурсів.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: OilPrice