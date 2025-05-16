Збройні напади на військових Гаяни посилили напруження через нафтову територію Ессекібо

Обновлено: Май 16, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Збройні напади на військових Гаяни посилили напруження через нафтову територію Ессекібо

Військові Гаяни зазнали атак із боку венесуельських озброєних осіб у цивільному. Напади сталися напередодні виборів, які венесуела планує провести на спірній території Ессекібо попри заборону Міжнародного суду ООН. США попередили про наслідки у разі нападу на Гаяну або ExxonMobil.

Конфлікт за нафтовий регіон загострюється

У контексті загострення багаторічної територіальної суперечки між Гаяною та Венесуелою щодо нафтоносного регіону Ессекібо, військові Гаяни заявили про серію збройних нападів із боку венесуельських сил. За даними Сил оборони Гаяни (GDF), три окремі атаки відбулися протягом 24 годин вздовж річки Cuyuni.

  • У нападах брали участь озброєні особи в цивільному одязі з венесуельського боку річки.
  • Постраждалих чи загиблих не зафіксовано.
  • Гаяна посилила патрулювання у прикордонному регіоні.

Глобальна реакція та вибори у Венесуелі

Напади сталися напередодні запланованих на 25 травня виборів, які Венесуела хоче провести на спірній території Ессекібо, попри міжнародне засудження. Міжнародний суд ООН (ICJ) раніше видав зобов’язувальне рішення, що забороняє Венесуелі вчиняти односторонні дії у цьому регіоні.

  • Район Ессекібо становить близько двох третин території Гаяни.
  • У прибережній частині, зокрема в офшорному блоці Stabroek, компанія ExxonMobil відкрила понад 11 млрд барелів нафтового еквівалента.
  • каркас розширює претензії на морську акваторію біля Гаяни.

Попередження США та нові нафтові постачання

Вашингтон попередив, що будь-який напад на Гаяну або ExxonMobil матиме серйозні наслідки для Венесуели. На тлі ескалації, 27 травня спливає строк для завершення діяльності американських компаній у Венесуелі. Тим часом перший вантаж нової венесуельської нафти вже надійшов до США.

  • Chevron Corp та інші видобувні компанії закликають адміністрацію Трампа дозволити продовження постачань та зберегти частки у спільних підприємствах із PDVSA.

Ця ескалація демонструє, наскільки геополітична напруга може впливати на світовий ринок енергоресурсів.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: OilPrice

Автор:

(Всего статей: 1641)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: