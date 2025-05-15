Виробництво нафти в ОПЕК+ впало в квітні попри обіцянки збільшити видобуток

Обновлено: Май 15, 2025. Тэги: , , , , ,

Виробництво нафти в ОПЕК+ впало в квітні попри обіцянки збільшити видобуток

Виробництво нафти ОПЕК+ впало на 106,000 барелів на добу у квітні порівняно з березнем. Декілька країн ОПЕК+ збільшили видобуток, але цього було недостатньо для досягнення планованого зростання. Саудівська Аравія збільшила видобуток на 49,000 барелів на добу. Казахстан не зміг дотриматись квоти ОПЕК+ через недостатнє скорочення виробництва.

Аналіз виробництва нафти в ОПЕК+ за квітень

ОПЕК+ не зміг виконати свої плани щодо зростання виробництва нафти у квітні, попри обіцянки восьми країн, які обмежують поставки, почати послаблювати свої обмеження.

  • Країни ОПЕК+, такі як Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман, почали збільшувати виробництво вперше з 2022 року.
  • Однак згідно з даними щомісячного звіту ОПЕК, кількість доданих барелів не досягла запланованих 138,000 барелів на добу.
  • Саудівська Аравія підвищила виробництво на 49,000 барелів на добу до 9 мільйонів барелів на добу в квітні.
  • Втрати нафти через санкції проти Ірану та Венесуели, а також зниження виробництва в Нігерії компенсували збільшення видобутку в Саудівській Аравії.

Прогнози на травень і червень

ОПЕК+ планує збільшити виробництво на 411,000 барелів на добу в кожному з місяців — травні та червні. Саудівська Аравія показала свою готовність карати країни, які порушують квоти, і застосовувати дисципліну для нафти з США.

«Саудівська Аравія не потерпить порушення квот з боку інших країн ОПЕК+, як це було раніше. Вони також продовжують намагання зупинити зростання видобутку в США через нафтогазову індустрію».

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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