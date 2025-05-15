Саудівська нафтова компанія повідомляє про зниження прибутків на тлі низьких цін на нафту

Саудівська нафтова компанія Saudi Aramco зафіксувала зниження квартальних прибутків на 4,6% до \$26,01 мільярда. Причина — зниження продажів і зростання операційних витрат. Попри це, компанія зберегла план з виплати дивідендів на суму \$85,4 мільярда.
Низькі ціни на нафту впливають на економічні результати Саудівської Аравії
- Saudi Aramco зафіксувала падіння прибутків у першому кварталі 2025 року, що стало наслідком низьких цін на нафту.
- Компанія вказала на зниження обсягів продажу нафти та зростання операційних витрат як основні фактори, що вплинули на її фінансові результати.
- Попри зниження прибутків, Saudi Aramco залишила незмінним розмір дивідендів для акціонерів на суму $85,4 мільярда, що свідчить про її прагнення підтримати інвесторів.
“Незважаючи на скорочення прибутків, ми продовжуємо виплачувати дивіденди нашим акціонерам”, — заявив представник компанії.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com