Саудівська нафтова компанія повідомляє про зниження прибутків на тлі низьких цін на нафту

Обновлено: Май 15, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Саудівська нафтова компанія повідомляє про зниження прибутків на тлі низьких цін на нафту

Саудівська нафтова компанія Saudi Aramco зафіксувала зниження квартальних прибутків на 4,6% до \$26,01 мільярда.  Причина — зниження продажів і зростання операційних витрат.  Попри це, компанія зберегла план з виплати дивідендів на суму \$85,4 мільярда.

Низькі ціни на нафту впливають на економічні результати Саудівської Аравії

  • Saudi Aramco зафіксувала падіння прибутків у першому кварталі 2025 року, що стало наслідком низьких цін на нафту.
  • Компанія вказала на зниження обсягів продажу нафти та зростання операційних витрат як основні фактори, що вплинули на її фінансові результати.
  • Попри зниження прибутків, Saudi Aramco залишила незмінним розмір дивідендів для акціонерів на суму $85,4 мільярда, що свідчить про її прагнення підтримати інвесторів.

“Незважаючи на скорочення прибутків, ми продовжуємо виплачувати дивіденди нашим акціонерам”, — заявив представник компанії.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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