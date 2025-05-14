IMO не забезпечить економічних стимулів для «зеленого» метанолу й аміаку до 2035 року

Обновлено: Май 14, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

IMO не забезпечить економічних стимулів для «зеленого» метанолу й аміаку до 2035 року

Запровадження глобального механізму ціноутворення на викиди парникових газів від Міжнародної морської організації (IMO) не забезпечує належної підтримки для широкого впровадження зеленого метанолу та аміаку — попри наявність штрафів за викиди та торгівельних кредитів для низьковуглецевого пального.

Механізм IMO: штрафи замість стимулів

У 2028 році IMO планує впровадити дворівневу систему штрафів для судноплавних операторів:

  • $100/т CO₂e — за викиди в межах від базового рівня до ліміту прямої інтенсивності викидів
  • $380/т CO₂e — за перевищення базового рівня
  • Щорічне поступове посилення лімітів до 2035 року
  • Торгівельні кредити — надаються за викиди, що нижчі за встановлений ліміт

Водночас навіть за цінами квот у $72/т CO₂e (на рівні квітня 2025 р. в системі торгівлі ЄС), компенсація для зелених видів пального залишається недостатньою.

Економіка зеленого пального: цифри без ілюзій

  • Зелений аміак у 2028 р. отримає лише $215/т у вигляді торгівельних кредитів, проти його квітневої ціни в $2 830/т VLSFOe
  • Біометанол — $175/т кредитів проти $2 318/т фактичної ціни
  • Безсубсидійний біо-LNG — на рівні $1 185/т у квітні 2025 р., що дешевше за B100, зелений аміак і біометанол

Щоб зрівнятись у вартості з біо-LNG, ціна зеленого аміаку має знизитися на 57%, а біометанолу — на 49% до 2028 року.

«Без суттєвого зниження цін на зелене паливо або зростання вартості викопного, структура IMO не забезпечує достатнього економічного стимулу для масового впровадження зеленого аміаку та біометанолу».

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: argusmedia.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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