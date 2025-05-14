IMO не забезпечить економічних стимулів для «зеленого» метанолу й аміаку до 2035 року

Запровадження глобального механізму ціноутворення на викиди парникових газів від Міжнародної морської організації (IMO) не забезпечує належної підтримки для широкого впровадження зеленого метанолу та аміаку — попри наявність штрафів за викиди та торгівельних кредитів для низьковуглецевого пального.

Механізм IMO: штрафи замість стимулів

У 2028 році IMO планує впровадити дворівневу систему штрафів для судноплавних операторів:

$100/т CO₂e — за викиди в межах від базового рівня до ліміту прямої інтенсивності викидів

— за викиди в межах від базового рівня до ліміту прямої інтенсивності викидів $380/т CO₂e — за перевищення базового рівня

— за перевищення базового рівня Щорічне поступове посилення лімітів до 2035 року

до 2035 року Торгівельні кредити — надаються за викиди, що нижчі за встановлений ліміт

Водночас навіть за цінами квот у $72/т CO₂e (на рівні квітня 2025 р. в системі торгівлі ЄС), компенсація для зелених видів пального залишається недостатньою.

Економіка зеленого пального: цифри без ілюзій

Зелений аміак у 2028 р. отримає лише $215/т у вигляді торгівельних кредитів, проти його квітневої ціни в $2 830/т VLSFOe

у 2028 р. отримає лише у вигляді торгівельних кредитів, проти його квітневої ціни в Біометанол — $175/т кредитів проти $2 318/т фактичної ціни

— $175/т кредитів проти фактичної ціни Безсубсидійний біо-LNG — на рівні $1 185/т у квітні 2025 р., що дешевше за B100, зелений аміак і біометанол

Щоб зрівнятись у вартості з біо-LNG, ціна зеленого аміаку має знизитися на 57%, а біометанолу — на 49% до 2028 року.

«Без суттєвого зниження цін на зелене паливо або зростання вартості викопного, структура IMO не забезпечує достатнього економічного стимулу для масового впровадження зеленого аміаку та біометанолу».

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: argusmedia.com