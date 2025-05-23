Зелений водень у Європі: реальність замість оптимізму

Обновлено: Май 23, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Зелений водень у Європі: реальність замість оптимізму

Попри ентузіазм на Всесвітньому водневому саміті 2025 року, у Північно-Західній Європі реалізується лише 6% заявлених «зелених» водневих проєктів, а остаточні інвестиційні рішення ухвалено лише щодо 9%. Відсутність товарного ринку водню перешкоджає розвитку галузі, а державні дотації не розв’язують ключових проблем.

Реальність замість амбіцій

  • На саміті у Роттердамі урядові делегації та виробники демонстрували оптимізм щодо майбутнього зеленого водню, однак реальні показники впровадження залишаються низькими.
  • За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), лише 6% проєктів знаходяться у стадії реалізації, і тільки 9% — отримали фінальне інвестрішення.
  • Основні бар’єри: відсутність попиту, висока вартість, слабка банківська привабливість, а головне — нефункціонуючий товарний ринок.

«Створення дієвого ринку водню — це не просто потреба, а основа всієї галузі. Без ринкової ціни фінансові інституції не братимуть на себе ризики», — зазначив Ґреґ Молнар, аналітик IEA.

Стратегії, що буксують

  • ЄС та уряди Нідерландів і Німеччини інвестують у водневу інфраструктуру, зокрема «хребет водню» — трубопровідну мережу.
  • Попри амбіції досягти 30–35 ГВт потужностей електролізерів до 2030 року, практичний прогрес відсутній.
  • Ринок чекає наступного аукціону Європейського водневого банку (кінець 2025 року), бюджет якого складає до €1 млрд.
  • Угода між Нідерландами та Німеччиною передбачає інвестиції близько €600 млн у закупівлю зеленого водню через Hintco (H2Global), з десяторічним контрактом HPA.

Переоцінка підходів

  • Експерти вказують, що зелений аміак або метанол можуть бути більш практичними у короткостроковій перспективі, ніж водень, через простіше транспортування й зберігання.
  • Комерційна привабливість зеленого водню прогнозовано залишатиметься низькою щонайменше до 2040 року.
  • Змушування ринку до переходу через податкові механізми або квоти, особливо у стані кризи європейської промисловості, не є конструктивною стратегією.

Поточна ситуація

  • Євросоюз оголосив фінансування 15 водневих проєктів на суму €992 млн у п’яти країнах, що має забезпечити 2,2 млн тонн водню за 10 років.
  • Субсидії у розмірі від €0,20 до €1,88 за кг лише частково компенсують ринкові ризики.
  • Попри державну підтримку, ринковий попит відсутній, а приватні інвестори стримані через невизначеність цінової моделі.

Висновки

  • Попри стратегічну важливість, зелений водень не стане основним джерелом енергії до 2050 року.
  • Необхідно переглянути політику субсидій, розробити товарний ринок і орієнтуватися на комерційну доцільність.
  • Інтеграція регіональних ринків має сенс лише за умови згоди приватного сектору, який визначатиме темп розвитку, а не держави чи НУО.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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