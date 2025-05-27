Тимчасове зниження тарифів між США та Китаєм сприяє відновленню постачання LPG

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Тимчасове зниження тарифів між США та Китаєм сприяє відновленню постачання LPG

Після досягнення тимчасової торговельної угоди між США та Китаєм, яка передбачає 90-денне зниження тарифів, спостерігається відновлення постачання зрідженого нафтового газу (LPG) з США до Китаю. Це сприяє стабілізації глобального ринку LPG та зменшенню цінового тиску на інших імпортерів.

Вплив торговельної угоди на глобальний ринок LPG

12 травня 2025 року США та Китай досягли тимчасової торговельної угоди, яка передбачає зниження тарифів на імпортні товари: США зменшили тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай — на американські товари з 125% до 10%. Це призвело до відновлення постачання LPG з США до Китаю та стабілізації глобального ринку.

  • Обсяги експорту LPG з США до Китаю зросли до 1,6 млн барелів на добу у квітні, що є найвищим показником за останні три місяці.
  • Зниження тарифів сприяє нормалізації торговельних потоків та зменшенню цінового тиску на інших імпортерів, таких як Японія, Південна Корея та Індія.
  • Китайські покупці LPG, попри зниження тарифів, залишаються обережними через нестабільність ринку та можливість повторного підвищення тарифів.

Водночас, інші країни, такі як Індія, Японія та Південна Корея, скористалися ситуацією та збільшили імпорт американського LPG за зниженими цінами. Це призвело до перерозподілу глобальних торговельних потоків та зменшення залежності Китаю від американського LPG.

Попри тимчасове зниження тарифів, експерти попереджають про можливість повторного загострення торговельної війни між США та Китаєм, що може знову призвести до дестабілізації ринку LPG. Тому імпортери та експортери повинні бути готові до можливих змін у торговельній політиці та адаптувати свої стратегії відповідно до нових умов.

«Зниження тарифів між США та Китаєм є позитивним сигналом для ринку LPG, але нестабільність торговельних відносин між двома країнами залишається ключовим ризиком для учасників ринку,» — зазначив аналітик компанії Energy Aspects.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence, Reuters, Bloomberg, Business Times, TradeWinds

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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