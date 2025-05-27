Тимчасове зниження тарифів між США та Китаєм сприяє відновленню постачання LPG

Після досягнення тимчасової торговельної угоди між США та Китаєм, яка передбачає 90-денне зниження тарифів, спостерігається відновлення постачання зрідженого нафтового газу (LPG) з США до Китаю. Це сприяє стабілізації глобального ринку LPG та зменшенню цінового тиску на інших імпортерів.

Вплив торговельної угоди на глобальний ринок LPG

12 травня 2025 року США та Китай досягли тимчасової торговельної угоди, яка передбачає зниження тарифів на імпортні товари: США зменшили тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай — на американські товари з 125% до 10%. Це призвело до відновлення постачання LPG з США до Китаю та стабілізації глобального ринку.

Обсяги експорту LPG з США до Китаю зросли до 1,6 млн барелів на добу у квітні, що є найвищим показником за останні три місяці.

Зниження тарифів сприяє нормалізації торговельних потоків та зменшенню цінового тиску на інших імпортерів, таких як Японія, Південна Корея та Індія.

Китайські покупці LPG, попри зниження тарифів, залишаються обережними через нестабільність ринку та можливість повторного підвищення тарифів.

Водночас, інші країни, такі як Індія, Японія та Південна Корея, скористалися ситуацією та збільшили імпорт американського LPG за зниженими цінами. Це призвело до перерозподілу глобальних торговельних потоків та зменшення залежності Китаю від американського LPG.

Попри тимчасове зниження тарифів, експерти попереджають про можливість повторного загострення торговельної війни між США та Китаєм, що може знову призвести до дестабілізації ринку LPG. Тому імпортери та експортери повинні бути готові до можливих змін у торговельній політиці та адаптувати свої стратегії відповідно до нових умов.

«Зниження тарифів між США та Китаєм є позитивним сигналом для ринку LPG, але нестабільність торговельних відносин між двома країнами залишається ключовим ризиком для учасників ринку,» — зазначив аналітик компанії Energy Aspects.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy Intelligence, Reuters, Bloomberg, Business Times, TradeWinds